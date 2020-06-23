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Для вас поет ансамбль «Мировые песни»

Культура
Сегодня, 10:58

Ансамбль «Мировые песни» - совместный творческий проект Народного артиста РФ Олега Митяева и Южноуральского государственного гуманитарно-педагогического университета 
 под руководством Светланы Андрияновой и Владимира Батракова.
Идея: интернациональный состав, который исполняет мировые хиты на языке оригинала, хиты от исполнителей авторской песни и, разумеется, от мэтра этого направления, нашего земляка Олега Митяева, а также обработки этнических произведений разных времен и разных народов.
Всё это многообразие музыкальной палитры объединяет эксклюзивный подход Владимира Батракова - автора аранжировок, специально сделанных для этого коллектива.

Песня «Это Русь» написана Леонидом Воробьевым и Яниной Сысоевой.

 

 

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