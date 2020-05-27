Для вас поет Валерий Ярушин

Легенда Уральской музыки, гордость Челябинска, легендарное советское ВИА, легенда российской музыки — каких только эпитетов не собрала за всю свою долгую историю группа Ариэль, созданная в 1970 году ныне заслуженным артистом России Валерием Ярушиным.

Нашего земляка, ныне живущего в Москве, особо представлять не надо – его имя крепчайшими узами связано с именем знаменитого ВИА. Этот ансамбль под руководством Валерия Ярушина побывал с гастролями в 300 городах России, а также представлял отечественное искусство в зарубежных странах (Вьетнам, ГДР, Куба, Испания, Польша, Португалия, Франция, ФРГ, Чехословакия и других).

После раскола Группы бренд «Ариэль» остался за его создателем. Валерий Ярушин продолжает выступать на сцене и сегодня, он награжден орденом «Служение искусству».

В нынешнем составе ансамбля музыканты из разных групп в прошлом: это Юрий Рыманов (ЛЮБЭ», Эдуард Голиков (ПеснярыБорткевича), Михаил Богданов,сессионный музыкант, Александр Акинин (Карнавал) и Роман Руссков, оператор-гитарист.

Сегодня для вас звучит песня Группы «Ариэль» Валерия Ярушина из его нового альбома «Ниагара» - «Каменный цветок». В его предпочтениях – уральские мотивы, ведь недаром Валерий признается, что для него лучшее место на Земле – Южный Урал.

Для вас звучит знаменитая песня Александра Зацепина и Леонида Дербенёва «Уходишь ты».

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