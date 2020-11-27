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Для зрителей Молодёжного театра Челябинска снегопад совпал с ценопадом

Для поклонников Молодёжного театра снегопад в Челябинске приятным образом совпал с ценопадом, с акцией этого театра, которая предоставляет зрителям 50-процентную скидку на любой спектакль репертуара. Об этом нашему корреспонденту сообщила пресс-секретарь театра Вера Вяткина.

И уже в эти дни такие билеты можно приобрести в кассе театра в неограниченном количестве. Под акцию попадают и новогодние представления для детей и взрослых: «Мой папа – дед Мороз» и «Колыбельная Марселя Марсо».

Спектакль «Мой папа- Дед Мороз» , поставленный главным режиссёром театра Иваном Миневцевым, на прошлогоднем областном фестивале новогодних премьер «Морозко» был удостоен трёх главных призов. Зрители и челябинские критики ( члены жюри) с удовольствием наблюдали за волшебными приключениями и опытами, которыми учёный папа осуществлял новогоднюю мечту своего сына. Этот спектакль, рекомендованный для семейного просмотра с участием главного новогоднего волшебника, будет идти с 19 декабря.

Другой новогодний спектакль Молодёжного театра – рождественская история для подростков и взрослых –«Колыбельная Марселя

Марсо» (режиссёр Александр Черепанов). Пронзительную сказку о приключениях мальчика Манжеля и о мире злобных троллей, захвативших королевство, расскажет народная артистка России Ольга Телякова,

Помимо новогодних постановок весь декабрь и январь в Молодёжном театре будут идти самые разные спектакли для детей и взрослых. Кроме того, весь репертуар будет выставлен на сайте театра https://chelgmt.ru. На этом сайте можно будет заказать билеты.

Стоит отметить, что все спектакли и мероприятия в театре пройдут с использованием самых необходимых мер для безопасности зрителей - это дистанция в зрительном зале, санитайзеры и масочный режим.