31.08.2021
Исторический музей Южного Урала подготовит школьников к Всероссийской проверочной работе
31.08.2021
Челябинская филармония одной из первых в регионе открывает старт продаж билетов по «Пушкинской карте»
31.08.2021
Две выставки по одному билету: Музей изобразительных искусств поздравляет челябинцев с Днем знаний
31.08.2021
Хлебобулочные изделия «Пятёрочки» вдохновили Шнурова на новый клип
31.08.2021
Магнитогорские мехатроники завоевали «золото» национального чемпионата
31.08.2021
Полицейские Челябинска задержали южноуральца с крупной партией наркотиков
Две выставки по одному билету: Музей изобразительных искусств поздравляет челябинцев с Днем знаний
Челябинцы передают привет Максиму Куляшову из пробок на Комсомольском проспекте
30.08.2021
Освободившаяся после сноса аварийного жилья земля в Челябинске будет отдана под комплексную застройку
30.08.2021
Ирина Гехт – о лечении, долечивании и оздоровлении пациентов с ковидом
27.08.2021
Порядка 1,5 тысячи южноуральцев заразились коронавирусом после вакцинации
27.08.2021
Власти Челябинска изымают у собственников заброшенные стройки
26.08.2021