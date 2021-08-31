Две выставки по одному билету: Музей изобразительных искусств поздравляет челябинцев с Днем знаний

Музей изобразительных искусств поздравляет школьников, студентов и их родителей с Днем знаний и приглашает в праздник посетить все экспозиции и действующие выставки в единственном на Южном Урале художественном музее классического типа. В честь Дня знаний в музее будет действовать особая акция на две выставки.

Первого сентября челябинцы смогут посетить две выставки по цене одной. Речь идет об экспозиции русского искусства XVIII-начала ХХ века (в Картинной галерее на улице Труда, 92А) и экспозиции художественного литья из чугуна «Уральский сфинкс» (площадь Революции, 1).

Кроме того, на выставке «Уральский сфинкс» всем школьникам подарят путеводитель по экспозиции, с помощью которого можно отправится в увлекательный квест по секретам художественного литья.

Также в музее последнюю неделю демонстрируются произведения из Государственного музея истории Санкт-Петербурга «Непарадный Ленинград», представляющие искусство ленинградской школы живописи 1930-1940-х годов – периода репрессий и блокады. Выставка открыта до 5 сентября 2021 года включительно в Зале имени архитектора Е. В. Александрова на площади Революции, 1.

Выставки Музея изобразительных искусств расположены на площади Революции, 1 и на улице Труда, 92А (Картинная галерея). Первого сентября музей работает по обычному графику – с 10.00 до 18.00.