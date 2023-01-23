Этнической карте Челябинской области посвящен новый цикл фильмов «Этнография Урала»

Цикл научно-популярных фильмов «Этнография Урала» создают ведущие ученые Челябинской области в рамках проекта «Ural Science». Интернет-премьера первого эпизода состоялась на днях, а всего их будет 30. Все материалы отсняты и находятся на стадии монтажа. Они расскажут, как менялся этнический состав Урала два последних тысячелетия и в чем уникальность этнической карты региона.

«Первоначально планировалось 10 серий, но материала было снято так много, что проект разросся до 30 фильмов. Этнография - наука, изучающая историю, материальную и духовную культуру народов нашей страны и мира. Ее не изучают в школе, как историю и географию, она не удивляет сенсационными открытиями, как археология. Но в современном мире, глобальном и унифицированном, все же есть место для фольклора - сокровищницы народной мудрости и для традиционной культуры как неиссякаемого источника вдохновения для дизайнеров, мастеров, деятелей искусства. В коротких фильмах проекта "Этнография Урала" рассказывается о народах, которые живут в нашем крае с древности либо переселились сюда недавно, но для всех наша уральская земля стала родной. Отдельные серии посвящены традициям строительства и обустройства дома, национальной одежде и любимым блюдам, календарным обрядам, народной педагогике, семейным обычаям. Посмотрев хотя бы несколько фильмов, зрители обязательно убедятся в том, что многонациональный состав населения Урала - это источник силы и богатства России», - рассказал один из лекторов проекта, руководитель ассоциации учителей истории и обществознания Челябинской области, доцент кафедры истории России и зарубежных стран ЧелГУ Вячеслав Кузнецов.

Лектор опубликованного фильма - доктор исторических наук, заведующий Центром этноистории Института истории и археологии УрО РАН, эксперт РАН, научный сотрудник Государственного исторического музея Южного Урала, член редколлегии журнала «Уральский исторический вестник» и автор более 80 научных публикаций, лауреат премии губернатора Челябинской области в сфере государственной национальной политики в 2020 году Ирек Атнагулов. Его коллегами по проекту «Этнография Урала» выступили ведущие ученые Челябинской области - кандидат исторических наук А. А. Рыбалко, кандидат исторических наук Г. Х. Самигулов, доктор филологических наук И. А. Голованов, профессор А. А. Мордасов и многие другие.

Представительный состав спикеров отличает весь проект «Ural Science», который стартовал год назад и выпустил циклы «Древняя история Урала» (заселение Южного Урала в эпоху древности, уникальные археологические находки и памятники бронзового века, включая Аркаим) и «Уральская горнозаводская цивилизация» (посвящен уникальному культурному феномену - державе уральских городов-заводов XVIII-XIX веков с её особым градостроительством, технологией производства, архитектурой, бытом, мифологией, системой ценностей и самобытными культурными героями).

Оба первых цикла прошли в эфире "Первого российского национального канала".

«На сегодняшний день мы видим большую заинтересованность в проекте («Ural Science» - ред.) со стороны обычных зрителей, учителей и педагогов, а также грантодателей. Выпуски двух первых циклов активно расходятся по сети - их размещают в своих группах и на сайтах крупные исторические сообщества, организации педагогов, краеведческие объединения. Лекции используются в библиотеках и школах региона на краеведческих часах, - рассказала руководитель проекта «Ural Science» Александра Петрова. -

Но особенно показательным для нас является количество просмотров, ведь у нас, в первую очередь, интернет-проект. На сегодняшний день в общей сложности выпуски нашего проекта набрали 136.000 просмотров».

«Мы стали адаптировать все выпуски проекта в формат аудио-подкастов - для тех, кому неудобно смотреть видео (к примеру, за рулём или в домашних делах). Поэтому теперь их можно просто слушать, не отвлекаясь на изображение, - сообщила Александра Петрова. -

Первый цикл проекта "Древняя история Урала" уже адаптирован в формат подкастов. Его можно послушать на таких крупных площадках как ВК-подкасты, Яндекс-Музыка и Apple-подкасты».

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