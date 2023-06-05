Этнографический фестиваль «Аркаим» станет семейным

В этом году фестиваль евразийских народов «Аркаим» будет посвящен семейным традициям и обычаям народов Южного Урала. Форум состоится на территории одноименного музея-заповедника как раз в День семьи, любви и верности - восьмого июля.

Как сообщает пресс-служба «Аркаима», оргкомитет объявил о приеме заявок на участие в фестивальной программе. В этом году особое внимание будет уделено семейным коллективам и мероприятиям.

«Многие фольклористы к нам семьями приезжают. К примеру, миасский коллектив «Оберег» будет делать реконструкцию русской свадьбы. Тема семейная, к тому же этот ансамбль – большое объединение близких родственников. Фестивальная программа составляется так, чтобы было интересно и взрослым, и маленьким посетителям», - прокомментировала организатор фестиваля Александра Дозморова.

В афишу фестиваля планируется включить фольклорный конкурс, кинопоказы, театр Петрушки, так полюбившийся зрителям на прошлом форуме, народные игры и забавы, ярмарку мастеров, мастер-классы.

Этнофестиваль продлится два дня. Завершится праздник традиционными прыжками через костер, который зажгут ближе к полуночи.