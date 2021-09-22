Фестиваль «Джаз на большом органе» завершится грандиозным гала-концертом

В пятницу, 24 сентября, в зале «Родина» состоится заключительный гала-концерт фестиваля «Джаз на большом органе», который объединит всех участников.

Как отмечают в челябинской филармонии, программа фестиваля построена по нарастающей: началась с дуэтных выступлений, продолжилась трио, квартетами. И, наконец, апофеоз: большой вечер джаза и музыкального авангарда, настоящая музыкальная феерия, которая позволит «королю инструментов» продемонстрировать не привычное широкому слушателю звучание, новые свойства и качества. А на главный вопрос – «насколько правомерно сочетание органа и джаза?» – каждый из зрителей, побывавших на гала-концерте, сможет ответить сам для себя. Начало гала-концерта – в 19:00.

Напомним, фестиваль стартовал в Челябинске 21 сентября. Орган звучал в необычных сочетаниях с ситаром, саксофоном, кларнетом, ударными, вибрафоном, трубой. Исполнителям предоставлялась полная свобода: импровизационные программы могли меняться прямо в ходе концерта в зависимости от настроения музыкантов и публики. Все главные слагаемые фестиваля: прекрасный орган и концертный зал, в котором в очередной раз состоялся этот уникальный музыкальный эксперимент, талантливые исполнители-импровизаторы из России и других стран, преданные и чуткие слушатели – все в совокупности способствовало созданию большого праздника музыки.