Фестивальный марафон в Челябинске начинает «Сцена»

Сегодня, 19 октября, в Челябинске будет дан старт фестивальному марафону. До конца года в театрах пяти городов области пройдёт шесть фестивалей. И самый первый из них – старейший театральный форум Южного Урала – «Сцена». Его 31-ый выход состоится на сцене тоже старейшего театра области – академического театра драмы имени Наума Орлова, который в декабре этого года отметит своё 100-летие.

Торжественная церемония открытия «Сцены» состоится в фойе театра (в 17-00), а самым первым спектаклем в её афише станет драма «Номер 6», поставленный молодым режиссёром Дмитрием Чащиным по мотивам повести Антона Чехова «Палата номер шесть» (автор инсценировки Юлия Поспелова). Как отмечали местные СМИ - это один из самых эпатажных, абсурдных и фантастических спектаклей, в котором «каждый элемент костюма, декорации, актерского жеста несет глубокий смысл и символическую наполненность». Зрители мгновенно окрестили постановку как «спектакль высокого напряжения» и благодарили постановочную группу за смелость разговора о том, что есть живого (или наоборот) в каждом из нас.

В афише «Сцены» - 18 разножанровых постановок, каждая из которых после их просмотра членами жюри будет подробно обсуждаться. В составе жюри – три столичных ведущих критика и два представителя секции критиков Челябинской областной организации СТД (РФ), которая все годы существования фестиваля (даже в самые трудные кризисные) времена была и есть его главный организатор и учредитель.

Вот имена членов жюри. Столичную критику представляют: театровед, кандидат искусствоведения, эксперт «Золотой маски» Елена Покорская, известная челябинским театралам и театрам по работе в жюри нескольких челябинских фестивалей; Ольга Галахова, кандидат искусствоведения, доцент, преподаватель ГИТИСа и ВТУ им М.Щепкина, главный редактор газеты «ДА» (Дом актёра) и тоже для театрального Челябинска свой человек, и Елизавета Авдошина, филолог, журналист, обозреватель «Независимой газеты». От челябинской критики в составе жюри председатель секции критиков Челябинского СТД, журналист, поэт, драматург, режиссёр Михаил Богуславский и самый молодой, активный член этой секции Елена Плишкина. Дл неё, автора глубоких, интересных публикаций о спектаклях и театре на сайтах и в разных изданиях, признанного такими известными критиками, как Нина Шалимова и Александр Вислов «театрально мыслящим деятелем, подающим большие надежды» - это дебют в работе серьёзного жюри большого фестиваля.

Завтра, 20 октября, фестиваль «Сцена» выйдет на две сцены. В театре «Манекен» состоится просмотр спектакля «Женитьба», изобретательно, интересно поставленного по комедии Н.Гоголя режиссёром Сергеем Овиновым. А Челябинский театр оперы и балета имени М.И.Глинки представит на суд жюри и зрителей грандиозный проект французского продюсерского центра «Franceconcert» – музыкальный шедевр Жака Оффенбаха фантастический балет-феерию «Сказки Гофмана».

Фестиваль «Сцена» завершит свой маршрут 29 октября в Магнитогорске, где после просмотра спектаклей трёх его театров - драмтеатра имени А.С.Пушкина, театра кукол «Буратино» и театра оперы и балета» - пройдёт церемония закрытия фестиваля, подведение итогов и награждение победителей.