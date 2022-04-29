Фильм об Аркаиме выходит на мировые экраны

Крупнейший телеканал «Моя планета» покажет киноленту об аркаимской колеснице.

Премьера фильма «Аркаим. Колесница времени» о синташтинской культуре, перевернувшей мировую военную историю, состоится девятого мая.

Документальная лента посвящена феномену бронзового века. Следы первой в истории человечества колесницы были обнаружены на территории Челябинской области во второй половине прошлого столетия. Оказалось, что аркаимцы изобрели колесницу гораздо раньше египтян и римлян, около четырех тысяч лет назад.

В основу фильма лег эксперимент по воссозданию в современных условиях боевой колесницы древности. Зрители увидят не только первую копию древней колесницы, но и узнают, как появились мастера колесничного боя - первые в истории профессиональные воины, рыцари бронзового века.

«Рад, что у нас есть талантливая команда, которая сняла интересный фильм про древнюю колесницу и целую культуру, чьи тайны еще предстоит разгадать. И теперь благодаря этому фильму и телеканалу «Моя Планета» об Аркаиме узнает огромная аудитория, и я надеюсь, люди приедут в Челябинскую область, познакомятся с регионом, нашей природой и историческими достопримечательностями Южного Урала», –отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Как напоминают в пресс-службе заповедника «Аркаим», съемки проходили в 2021 году в Челябинской области, Армении, Греции и Великобритании. В проекте приняли участие уральские ученые и зарубежные историки –специалисты по бронзовому веку. В Челябинске премьера состоялась 30-го января 2022-го года.

Кто строил Аркаим? Почему аркаимцы покинули город? На что была способна синташтинская колесница, принципы создания которой использовались в первых автомобилях спустя тысячелетия? И как синташтинцы вообще могли стать прародителями всей индоевропейской семьи народов? Ответы на эти и другие вопросы смотрите девятого мая, в 13:10 и 20:00, на телеканале «Моя Планета».