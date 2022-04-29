29.04.2022
Фильм об Аркаиме выходит на мировые экраны
29.04.2022
Из-за салюта первого мая в Челябинске изменятся маршруты движения общественного транспорта
29.04.2022
Сделано в Челябинске: в кинотеатре «Знамя» состоялся премьерный показ «Старшего сына»
29.04.2022
Полицейские Миасса накрыли салон по оказанию интим-услуг
29.04.2022
В Челябинске перекроют движение на пересечении Дарвина и Троицкой
29.04.2022
Дорожный нацпроект в Челябинске реализуют с опережением сроков
Фильм об Аркаиме выходит на мировые экраны
03.03.2022
На Аркаиме снимут познавательное кино о раскопках и археологическом туризме
24.02.2022
В Челябинском парке стартовали бесплатные кинопоказы фильма «Аркаим. Колесница времени»
17.02.2022
Энциклопедию истории Южного Урала и фильм о древней колеснице Аркаима представят в Москве
10.02.2022
Аудиторы КСП проверят минкульт и Аркаим
Жители Челябинской области массово жалуются президентскому движению на грязную воду
28.04.2022
Сколько дней будут отдыхать южноуральцы в мае
28.04.2022
Андрей Ксензов: Прежде чем что-то менять на Комсомольском проспекте, нужно разработать проект
27.04.2022
Тьютор получила замечание за урок нецензурной лексики для челябинских первоклассников
26.04.2022
«Вечный огонь» Челябинска обновят, но неизвестно когда
26.04.2022