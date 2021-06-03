«ФотоФест-2021» приглашает профессионалов и фотолюбителей

Государственный исторический музей Южного Урала и Челябинское региональное отделение Союза фотохудожников России объявляют о приеме заявок на участие в XII Международном фестивале художественной фотографии «ФотоФест». Фестиваль пройдет в городе Троицке с 9 по 11 июля 2021 года.

По традиции главным событием фестиваля станет фотомарафон «Один день из жизни…». На этот раз в объективах участников окажется город Троицк и проходящий там в дни «ФотоФеста» областной Сабантуй. Это большой, яркий и богатый на события праздник, так что недостатка в интересных сюжетах для съемки не предвидится. Принять участие в фотомарафоне могут все желающие, независимо от профессионального уровня. Главное — любить фотографировать. По итогам фестиваля лучшие работы будут отмечены денежными призами.

Регистрация на фестиваль уже открыта и продлится до 1 июля 2021 года. Для подачи заявки достаточно написать электронное письмо в свободной форме координатору проекта Максиму Анатольевичу Грицуку по адресу gritsuk.93@mail.ru. Получить более подробную информацию можно у него же по телефону +7 (951) 118-30-47.

Положение о проведении фотомарафона «Один день из жизни Троицка» по ссылке: https://vk.com/doc462044236_604463734....

Фото для вдохновения: Юрий Ермолин, Вячеслав Шишкоедов