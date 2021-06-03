03.06.2021
В Челябинске объявлен режим «черного неба»
03.06.2021
«ФотоФест-2021» приглашает профессионалов и фотолюбителей
03.06.2021
«Сверхновая» победа: ГРЦ Макеева признан лауреатом отраслевого конкурса
03.06.2021
В Челябинске электросамокатчики все чаще становятся опасными нарушителями
03.06.2021
Анонсы событий и мероприятий на четвертое июня
03.06.2021
МегаФон подписал меморандум о взаимопонимании с катарским оператором связи
«ФотоФест-2021» приглашает профессионалов и фотолюбителей
14.06.2019
Фотомарафон в Магнитке стартовал. Ждем неповторимых снимков из города металлургов
30.05.2019
Гости и программа международного фестиваля «Фотофест-2019»
18.04.2019
Открыта регистрация на гостевой маршрут на ММК для участников "ФотоФеста-2019"
11.04.2019
Фотомарафон: Один день из жизни Магнитогорска
Провалы Челябинска
02.06.2021
В Челябинске на входе в поликлинику выстроилась огромная очередь
01.06.2021
Замминистра транспорта РФ оценил возможности обновленного челябинского аэропорта
31.05.2021
В Челябинске начала рушиться «Великая Китайская стена» на берегу Миасса
31.05.2021
На Челябинскую область надвигаются грозы, шквалистый ветер и град
31.05.2021