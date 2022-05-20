Гастроли МХАТ им М. Горького в Челябинске пройдут под именем Михаила Булгакова

В Челябинском академическом театре драмы имени Н. Ю. Орлова с 24 по 28 мая пройдут гастроли одного из лучших театров страны. В рамках программы «Большие гастроли» и под именем Михаила Афанасьевича Булгакова МХАТ им. М.Горького представит челябинским зрителям два спектакля. Эту новость нашему корреспонденту сообщила заведующая литературной частью Челябинского театра Елена Ляпунова.

24 и 25 мая будет показан спектакль «Мастер и Маргарита», премьера которого состоялась в 2009 году. Поставил спектакль Валерий Белякович, и вот уже более десяти лет его постановка на Большой сцене МХАТа собирает зрительские аншлаги. Причина объяснима – гениальный роман, выдающийся режиссер, замечательная работа труппы, впечатляющие костюмы и декорации, а в итоге – феерическое зрелище, достойное великой книги.

А 27 и 28 мая на челябинской сцене разыграется действие в «Зойкиной квартире». Это одна из первых режиссерских работ народной артистки СССР Татьяны Дорониной. Спектакль была поставлена в 1989 году. Почти три десятилетия спустя, в 2018 году, он был восстановлен народными артистами России Валентином Клементьевым и Михаилом Кабановым.

Программа «Большие гастроли», созданная в 2014 году Министерством культуры России, это самый масштабный гастрольный проект страны. Он традиционно охватывает все её регионы. В программе также участвуют русскоязычные театры стран ближнего зарубежья. В этом году в гастрольных проектах запланировано участие 260 театров. И в это число входит Челябинский академический театр драмы им. Н.Орлова (в качестве принимающей стороны).

Благодаря «Большим гастролям» зрители имеют возможность знакомиться с лучшими постановками российских и русских зарубежных театров, гастроли которых проходят с полноценными декорациями и костюмами, основным актерским составом, с участием выдающихся представителей театрального искусства.

География проекта простирается от Калининграда до Камчатки, от Дербента до Чукотки, а спектакли его предназначены для самой широкой аудитории – взрослой, семейной и детской.