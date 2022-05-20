20.05.2022
Анонсы событий и мероприятий на 21 и 22 мая
20.05.2022
«Вагон здоровья» курсировал сегодня по железной дороге между Челябинском и Миассом
20.05.2022
ВТБ увеличил лимит льготной ипотеки в Челябинской области до 15 миллионов рублей
20.05.2022
В Челябинске закроют движение трамваев по улице Кирова и на Медгородок
20.05.2022
Школьники из двух территорий представят Южный Урал на «Президентских состязаниях»
20.05.2022
Чиновник из «Фонда содействия инновациям» останется под стражей
Гастроли МХАТ им М. Горького в Челябинске пройдут под именем Михаила Булгакова
18.03.2021
Челябинский театр драмы получит федеральные деньги на модернизацию сцены
11.03.2021
В Челябинском театре драмы пройдет премьера спектакля «Под одной крышей»
20.03.2020
Федерация выделит полмиллиарда на ремонт челябинского драмтеатра
11.03.2020
Челябинский театр драмы и его поклонники прощаются с Мариной Меримсон
Независимые эксперты и депутаты выступили против расширения улицы Худякова в Челябинске
19.05.2022
В Челябинске «по-тихому» возобновили установку бордюров вдоль трамвайных путей
18.05.2022
В Челябинске все скульптуры готовы к песочному фестивалю
18.05.2022
Южный Урал вошел в ТОП самых дорогих регионов по стоимости санаторного отдыха
17.05.2022
Чуриловцы бьют тревогу по поводу засохших деревьев на улице Сергея Герасимова
16.05.2022