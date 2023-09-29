Хореографическую притчу «Аркаим. Возвращение легенды» покажут челябинцам

В Челябинске на сцене Концертного зала им. С.С. Прокофьева состоится премьера хореографической притчи «Аркаим. Возвращение легенды».

Постановка «Аркаим. Возвращение легенды» – это новый взгляд на прошлую версию спектакля, с которой южноуральцы впервые познакомились в 2007 году. Тогда хореографическую притчу в исполнении Государственного ансамбля танца «Урал» публика приняла с восторгом. Восхищение талантами артистов не утихало все время, пока этот спектакль существовал. Однако число участников танцевального коллектива изменилось и показы «Аркаима» пришлось остановить.

В новой версии спектакля задействованы около 40 танцовщиков, которые перенесут зрителя на Аркаим, откроют его секреты и тайны. Главные действующие лица – арийская жрица Ясна и современный археолог Андрей. Несмотря на то, что их разделяют тысячелетия, герои полюбили друг друга. В постановке «Аркаим. Возвращение легенды» линия любви отличается от первоначальной. Хореография трансформировалась под новый сценарий, как и либретто.

Творческая группа в лице художественного руководителя ансамбля танца «Урал» Светланы Лукиной, балетмейстера Алексея Разина, музыкального руководителя Александра Немцева, автора либретто Константина Рубинского, композитора Татьяны Шкербиной, режиссера Дианы Малышевой и художника Николая Осминова горячо и подолгу спорили, обсуждая обновление мизансцен. И теперь в хореографической притче красной нитью проходит еще одна сакральная идея: вторжение техногенной цивилизации в мир, живущий по законам природы. Что будет, если минувшее и настоящее встретятся? Проект «Аркаим» – фантастическая версия этой встречи. Дерзкая попытка свести воедино два времени.