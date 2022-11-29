Идем в библиотеку вместо репетиторов и игровых: есть подвижные уроки и даже «Библионяня»

Завтра, 30 ноября, в микрорайоне Чурилово (Челябинск) откроется детская библиотека № 19 по ул.Зальцмана. Здесь на 200 квадратных метрах посетителей ждут тысячи новых книг, мультимедийное оборудование, наборы для творчества и коллекция настольных игр. Здесь же - интерактивный комплекс «Играй и развивайся», который позволяет детям управлять интерфейсом при помощи движений тела, рук и ног, знакомя при этом с образовательной программой.

Для малышей в библиотеке оборудовано пространство для занятий и игр. На базе библиотеки будет создана уникальная практическая площадка интеллектуального развития дошкольников «Библионяня» с проведением индивидуальных и групповых занятий на безвозмездной основе.

Помимо этого, в библиотеке предусмотрены отделы детской и взрослой литературы, бесплатный доступ к правовым системам «Консультант+», «Гарант», к электронному каталогу городских библиотек, а также к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ).

Библиотека открывается по многочисленным просьбам жителей микрорайона, как уточнили в пресс-службе министерства культуры Челябинской области.