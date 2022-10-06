Императорские украшения, клад Фаберже: в Историческом музее Южного Урала покажут ювелирные шедевры

В Челябинске в Историческом музее Южного Урала 19 октября состоится открытие выставки «Карл Фаберже и русские ювелиры XIX-XXI вв.» На ней представят 400 шедевров отечественного ювелирного искусства из собрания Музеев Московского Кремля.

Выставка произведений русских ювелиров с мировой известностью в Челябинске будет показана впервые. Экспозиция состоит из двух частей: исторической и современной. Так, историческая часть выставки представит произведения двух эпох: историзма и модерна. Авторы этих шедевров – придворные ювелиры и камнерезы Российской империи: Карл Фаберже, Карл Бок, Фридрих Кехли, Карл Бланк, Иван Морозов, Павел Овчинников, фирма «К.Э. Болин» и мастера других фабрик и артелей. Ключевым в исторической части проекта является клад, который был найден в 1990 году в старинном московском доме и оказал большое влияние на понимание творчества фирмы Карла Фаберже. Это комплекс роскошных предметов из золота и платины с декором из уникального жемчуга, сапфиров и изумрудов.

«Клад рабочие нашли случайно, когда разбирали старый дом по улице Солянке, 13. В нескольких дореволюционных жестяных коробках из-под печенья оказались украшения фирмы Фаберже, причем с магазинными ярлыками. До этой находки считалось, что украшения не были сильной стороной этой замечательной фирмы, потому что их сохранилось очень мало. И судить о том, какого качества были изделия, специалисты и любители искусства попросту не могли. Появление целого комплекса великолепных изделий, часть которого мы привезли на выставку, показывает, что для фирмы Фаберже не было преград и жанров, в которых она не умела бы работать. Каждый раз рождались шедевры», – рассказала ведущий научный сотрудник НХО «Оружейная палата» Ирина Горбатова.

Есть две версии, кому могли принадлежать украшения. До революции дом принадлежал крупному сахаропромышленнику Павлу Харитоненко, который мог позволить себе иметь украшения фирмы Фаберже. Но в ходе исследований выяснилось, что в этом доме проживал и Владимир Аверкиев, управляющий магазином Фаберже. Раз на предметах были магазинные бирки, скорее всего, во время революционных событий он попытался спасти часть того, что было в магазине. Известно, что после революции Аверкиева арестовали, но дальше о его судьбе ничего не известно. Соответственно, никто не знал и о кладе.

Изделия второй половины XX–начала XXI века составят второй большой блок экспозиции. Посетители увидят работы блистательного российского художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова, новатора из Новосибирска Марка Балдина и творчество выдающихся уральских мастеров. Кроме того, на выставку привезут 11 экстраординарных брошей из коллекции драгоценностей в стиле супрематизм, созданных по эскизам художницы Нади Леже, ученицы Казимира Малевича.

«Надя Леже оказалась в Париже после революции, но на всю жизнь сохранила любовь к России и отечественному искусству. В 1961 году полет Юрия Гагарина в космос произвел на нее настолько сильное впечатление, что она захотела создать серию драгоценных украшений, посвященных космическому пространству. Тогда на свет появилась группа произведений, которые носят название самых крупных звезд, известных созвездий. Выполнены они в супрематическом стиле, поскольку Малевич был основателем и основным идеологом этого направления. Впоследствии Надя Леже подарила эту коллекцию Оружейной палате», – отметила Ирина Горбатова.

На выставке будет представлен и специальный раздел – мемориальный. На нем челябинцы и гости города увидят «кабинетские украшения» и экспонаты, принадлежавшие членам императорской фамилии и другим знатным особам. Среди них и великолепные образцы работы по камню екатеринбургской гранильной фабрики, и запонки Александра III, и коробочка его супруги, императрицы Марии Федоровны. К слову, сделаны они из родонита очень высокого качества – почти безупречно розовые. По словам Ирины Горбатовой, он особенно ценился и ценится до сих пор, потому что встречается довольно редко.

Чтобы на выставке посетитель смог узнать историю и особенности каждого экспоната, будет издан каталог с двумя статьями Татьяны Мунтян, касающимися искусства Фаберже и его современников, и Ларисы Пешехон о ювелирном искусстве 20 века. Также будут работать экскурсоводы.

«Выставка будет интересна как женщинам, так и мужчинам, которые убедятся, насколько разнообразен мир ювелирного искусства. Он ведь не ограничивается лишь женскими украшениями. Мужчины в самое разное время тоже их любили. На экспозиции, например, представлена щеточка для усов. Очень нарядный и красивый аксессуар, который преподносили в качестве подарка», – добавила ведущий научный сотрудник НХО «Оружейная палата» Ирина Горбатова.

Отметим, выставка пройдет в рамках национального проекта «Культура» и станет пятым проектом, организованным по договору между правительством Челябинской области и Музеями Московского Кремля. Выставка продлится до 15 января следующего года.

Фото: пресс-служба Государственного исторического музея Южного Урала