Интересный факт: «ратоборец Транссиба» работал в центре Челябинска

Творческий вечер Кирилла Шишова, посвященный 170-летию писателя Николая Гарина-Михайловского, открыл для слушателей новые страницы из истории России и Южного Урала.

Вечер состоялся - при поддержке литературоведа Алексея Казакова - накануне, десятого апреля в доме Покровского на улице Труда при полной аудитории любителей истории края.

Оказалось, что «ратоборец Транссиба» (по основной профессии Гарин-Михайловский был инженером-путейцем) жил и работал в Челябинске буквально в соседнем с домом Покровского здании (оно было снесено в 1983-м году).

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На станции Кропачево у писателя родился сын Георгий (или просто Гаря), в честь которого честь Николай Михайловский прибавил к своей фамилии псевдоним Гарин. В Усть-Катаве родилась его дочь Варенька, умершая в трехмесячном возрасте от коклюша в 1888-м году. Сейчас за ее могилой ухаживают работники Усть-Катавского вокзала.

Правнук писателя, известный питерский шеф-повар и пропагандист русской кухни Максим Сырников бывал в Челябинске в 2011-м году - открывал ресторан «Золотая Русь» с настоящей русской печью, посещал музей истории ЮУЖД в Челябинске, проводил мастер-классы в Челябинске и Златоусте.

И это лишь часть интересных фактов о Гарине-Михайловском и его потомках, которыми Кирилл Шишов и его соратники поделились со своими гостями. Как отмечают в пресс-службе Государственного исторического музея Южного Урала, литературные вечера с участием Кирилла Шишова собирают большую аудиторию каждый раз, поэтому есть уже планы на следующие встречи. Очередная состоится перед майскими праздниками.