18.09.2023
Около 45 тысяч юных челябинцев отдохнули этим летом в детских лагерях
18.09.2023
Новый сезон литературных чтений в Челябинске Кирилл Шишов откроет разговором о Короленко
18.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 19 сентября (18+)
18.09.2023
Южноуральский депутат Евгений Илле в составе делегации «Опоры России» работает в Китае
18.09.2023
Желающих ликвидировать аварийно-опасные участки челябинских дорог не нашлось
18.09.2023
В Южноуральске торговали свининой с антибиотиком из Еманжелинска
Новый сезон литературных чтений в Челябинске Кирилл Шишов откроет разговором о Короленко
22.06.2023
Подлинный интерьер середины 19 века увидят гости Исторического музея в Доме Покровского
20.04.2023
Челябинцев приглашают на лекцию-концерт в честь 150-летия Сергея Рахманинова
02.06.2022
Челябинцев приглашают в Дом Покровского на спектакль о Франце Кафке и его возлюбленной
11.04.2022
Интересный факт: «ратоборец Транссиба» работал в центре Челябинска
В 2024 году прожиточный минимум в Челябинской области вырастет на 4%
18.09.2023
В Челябинске на новой набережной отметили «День бокса Южного Урала»
17.09.2023
В Челябинске в воскресенье отмечено превышение ПДКмр по двум загрязняющим веществам
17.09.2023
Центробанк повысил размер ключевой ставки до 13%
15.09.2023
Алексей Текслер направил комиссию на место стихийной свалки рядом с Батуринским
15.09.2023