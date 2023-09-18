Новый сезон литературных чтений в Челябинске Кирилл Шишов откроет разговором о Короленко

В Доме Покровского в Челябинске 24 сентября Кирилл Шишов откроет новый сезон литературных чтений.

На встрече, которая состоится на Труда, 98 в 16 часов, разговор пойдет об украинском писателе Владимире Короленко, писавшем на русском языке.

Его хрестоматийную повесть «Дети подземелья» советские дети изучали в школе, а Кирилл Шишов поднимет тему «Короленко и Урал», так как лето 1900 года Короленко провел на Урале - в местах, где зародилось и полыхнуло ужасным пламенем пугачевское восстание.

Впрочем, Кирилл Шишов будет размышлять о более пространных вещах: о ментальной связи Украины с Россией, на уровне единых литературных и исторических корней.

Короленко в «Пугачевской легенде об Урале» отмечал: «Одна выписка из следствия оренбургской секретной комиссии об Емельяне Пугачеве начинается так: «Место, где сей изверг на свет произник, есть казачья малороссийская Зимовейская станица; рожден и воспитан, по видимому его злодеянию, так сказать, адским млеком от казака той станицы Ивана Михайлова Пугачева жены Анны Михайловой»».

«Так что связь Урала с Малороссией налицо!» - отмечают в Государственном историческом музее Южного Урала.