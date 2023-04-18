Искусственный интеллект нарисовал афишу для Камерного театра

Челябинский Камерный театр впервые обратился за помощью к искусственному интеллекту и с помощью нейросети создал афишу предстоящей премьеры. 29 апреля публике представят новую работу – спектакль «Под одной крышей» (16+).

«У новых технологии масса преимуществ. Во-первых, экономия времени. Нейросеть выдает сразу массу вариантов, из которых можно выбрать наиболее подходящий, корректировка также проходит быстрее. Во-вторых, в создании афиши активнее участвует автор спектакля – режиссер, его видение является основным, что также немаловажно», - считает директор Камерного театра Илья Коломейский.

Работа проходила в несколько этапов, над которыми трудились сразу несколько художников-дизайнеров и нейросеть.

«Мне была поставлена задача изобразить образы людей, замкнутых в одном пространстве. Непосредственно образ бабочек, дома, парящего сердца были предложены режиссером спектакля Викторией Мещаниновой. От меня требовалось нарисовать и скомбинировать эти элементы. Я работал в двух нейросетях – Midjoyrney и Leonardo Ai, чтобы объединить качество изображения первой и креативность образов второй», - рассказал дизайнер Роман RADДавыдов.

В основе новой постановки Камерного театра пьеса Л. Разумовской «Под одной крышей». Классическая история отцов и детей в женском варианте. История грустная, даже жестокая. Каждая из героинь хочет жить отдельно от всех, свободно, но ни у кого этого не получается. Жизнь заполняется взаимными обидами и претензиями. Над постановкой работает главный режиссер театра Виктория Мещанинова.