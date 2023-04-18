18.04.2023
В Октябрьском районе задержаны браконьеры, убившие трех лебедей
18.04.2023
Искусственный интеллект нарисовал афишу для Камерного театра
18.04.2023
Жителей Челябинской области приглашают к участию в «Диктанте Победы»
18.04.2023
Главный фонтан Челябинска на этой неделе начнут «оживлять» после зимы
18.04.2023
В Челябинске скоро начнутся уходные работы за многолетниками на Театральной площади и у фонтана
18.04.2023
Мультфильм про Аркаим победил на конкурсе минобра Челябинской области
Искусственный интеллект нарисовал афишу для Камерного театра
12.04.2023
Первая олимпиада в Челябинске - «брейн-ринг» и этюды по Станиславскому
11.04.2023
Молодежный театр Челябинска встречает финал «Ремарки»
14.03.2023
В Камерном театре нарисуют портреты зрителей
31.01.2023
«Преступление и наказание» в стиле рэп
Алексей Текслер озвучил предложения по дальнейшему экономическому развитию
17.04.2023
У православных началась Светлая Пасхальная Седмица
17.04.2023
Президент, Патриарх, премьер, губернатор, митрополит и спикер поздравляют южноуральцев
16.04.2023
Православные христиане готовятся встретить Пасху (расписание Богослужений)
15.04.2023
Губернатор призвал южноуральцев быть осторожнее с огнём
14.04.2023