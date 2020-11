Историческая встреча двух старейших диксилендов - Челябинска и Санкт-Петербурга

В прошедшую субботу, 14 ноября, известный ансамбль Челябинской филармонии "Уральский диксиленд Игоря Бурко" выступил в Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки.

«По предложению народного артиста России Давида Голощёкина, художественного руководителя питерской джазовой филармонии на её сцене ансамбль Челябинска встретился с "Ленинградским диксилендом" под управлением заслуженного артиста России Олега Кувайцева, - рассказала о прошедшем событии корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь Челябинской филармонии Александра Третьякова. - Уральцы исполнили программу золотых стандартов традиционного джаза, популярные пьесы в стиле диксиленд, а также советские песни в джазовой обработке. Особенно бурными овациями петербургская публика удостоила оригинальные версии пьес "Caravan" Дюка Эллингтона и "Jeepers Creepers" Гарри Уоррена в аранжировках художественного руководителя "Уральского диксиленда" Валерия Сундарева. Как отметил ведущий концерта заслуженный деятель искусств России Владимир Фейертаг, выступление челябинцев приятно удивило разнообразием репертуара, сыгранностью ансамбля, точными эмоциональными сольными эпизодами».

По замыслу руководителей концерта открыли его часовой программой челябинские музыканты, потом их сменил "Ленинградский диксиленд", а затем коллективы устроили потрясающий джем-сейшн, в ходе которого они обменивались солистами и играли классические темы джаза и блюза. К ним также присоединился джазмен из Швейцарии Симон Вирш. Под восторженные аплодисменты зала оба диксиленда завершили встречу традиционной народной новоорлеанской песней "When the Saints Go Marching in".

Значение этого концерта, а по сути, небольшого фестиваля международного уровня, трудно переоценить, отметили Олег Кувайцев и Валерий Сундарев, ведь в последний раз эти известнейшие российские коллективы встречались на одной сцене 15 лет назад. Более того, именно после посещения концерта "Ленинградского диксиленда" в далеком 1967 году и дружбе с одним из его создателей трубачом Всеволодом Королевым, челябинский трубач Игорь Бурко решил собрать свой, уральский диксиленд. "Ленинградский диксиленд" был основан в 1957 году, его популярность вышла далеко за пределы нашей страны. В разные годы он с большим успехом выступал не только в СССР, но и в Европе и США. С 1989 года "Ленинградский диксиленд" является штатным коллективом Санкт-Петербургской Филармонии джазовой музыки. Неоднократно на различных отечественных площадках, а также в Германии, Израиле он выступал в одной программе с "Уральским диксилендом".

По итогам очередной тёплой встречи в Санкт-Петербурге джазмены обоих коллективов решили продолжать творческое сотрудничество и договорились о совместных проектах в будущем.