01.06.2022
Подростка из Магнитогорска наградили за помощь в поимке преступника
01.06.2022
Южно-уральские законодатели признали Челябинский цинковый завод Почетным благотворителем
01.06.2022
Дело взяточницы из структуры минобра области передано в суд
01.06.2022
В Копейске полицейские задержали наркокурьера из Тюмени с крупной партией мефедрона
01.06.2022
Жителя Миасса отправили в колонию за «заминирование» здания МЧС
01.06.2022
Благодаря работе УФСБ похитители дизельного топлива из Златоуста понесли наказание
Исторический музей Челябинска начал принимать детей из летних школьных лагерей
01.06.2022
Морская выставка в сухопутном Челябинске: " Какие корабли, какие лодки!”
23.05.2022
«Ночь музеев» в историческом сердце Челябинска получилось волшебной и бурной
19.05.2022
«Фотофест-2022» в Историческом музее: первые итоги и впечатления
19.05.2022
«Фотофест-2022» в Историческом музее: первые итоги и впечатления
Бетонный «привет», или Оборотная сторона челябинского благоустройства
31.05.2022
Сергей Гордеев об угрозе транспортного коллапса в Челябинске: Индикатор горит красным
30.05.2022
Политолог: За решением о независимости УПЦ на Украине стоят США
30.05.2022
В Нью-Йорке напротив здания ООН появились очень русские лавочки
30.05.2022
Наталья Риккер: Джаз – это универсальный язык общения
26.05.2022