Исторический музей Челябинска начал принимать детей из летних школьных лагерей

Сегодня. первого июня, в День защиты детей по традиции Государственный исторический музей Челябинска принимает первые группы детей из летних школьных лагерей.

В целом в этом году здесь ожидают девять с половиной тысяч детей. Именно столько школьников значится в списках по предварительной записи. Цифра больше, чем в предыдущие годы: спрос на познавательный досуг в музее стабильно растет с 20018 года.

Темы экскурсий для летних школьных лагерей разрабатывают сотрудники музея специально. В этом году есть выбор из 12 программ, в их числе: «В мире животных», «Добрые соседи», «Железный человек», «Тайны старого города», «Уральское чудо. Чугунное кружево», «Морское собрание», «Двадцать тысяч лье под водой». Побывать на этих экскурсиях собираются летние отряды из школ Челябинска, Копейска, Еманжелинска, группы из различных Центров дополнительного образования, Дворца пионеров и школьников, Английских клубов и спортивных школ.