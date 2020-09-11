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Исторический музей и «Каменный пояс» отметят День города первой в истории самоходной фотовыставкой

Культура
Сегодня, 10:48
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В предстоящий День города по улице Кирова  в Челябинске пройдет выставка-шествие лучших фотографий южноуральских авторов. Это будет первая в городе самоходная выставка. Вдохновителями и организаторами выступили Исторический музей Южного Урала и народная фотостудия «Каменный пояс».

«Идея такая - мы отберем 30–40 фоторабот, которые хорошо выступили на конкурсах, и пойдем с ними в люди, - рассказал директор Государственного исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский . – В 14 часов12 сентября мы организованной колонной выдвинемся от музея к галерее «Каменный пояс» на Кировке. Там мы и откроем нашу выставку.

Участники облачатся в синие дождевики, которые они получили перед фотомарафоном, а в руках будут держать фотографии, поэтому найти их будет легко. Челябинцы смогут не только полюбоваться фотошедеврами, но и пообщаться с их авторами.

На выставке будут представлены фотографии, отличившиеся на первом этапе фотомарафона, а также работы с выставок «Фотофеста-2020»: «Кубок мира по художественной фотографии FIAP», Grand Eurasia 2019, «Южноуральские участники международных конкурсов» и «Изоляция74».

 

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