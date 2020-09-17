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Исторический музей: на выставке «Русская книга» можно увидеть бестселлер XVII века и книгу-медальон

Культура
Сегодня, 15:14
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Уже в  ближайший понедельник, 21 сентября, в Малом выставочном зале Исторического музея в Челябинске  откроется выставка «Русская книга». Она расскажет о развитии книжного дела в России в XVII–XX веках на примере хранящихся в фондах музея печатных изданий — подчас очень редких и необычных.

Одна из самых редких книг — «Соборное Уложение» 1737 года. Это второе издание первого в России и Европе свода гражданско-правовых норм. В XVII веке, когда его впервые напечатали, «Уложение» было самой популярной в России книгой — как бы сейчас сказали, бестселлером. Принятое в 1649 году при царе Алексее Михайловиче, оно сохраняло актуальность на протяжении двух веков. А некоторые правовые принципы, впервые введенные «Уложением», живы до сих пор. Например, равенство всех сословий перед судом и беспристрастность правосудия.

Правда, нормы, по которым отправлялось правосудие, зачастую трудно назвать прогрессивными по современным меркам. Так, почти 60% уголовных преступлений наказывалось смертью. Казнь полагалась даже за курение табака! 

Также заслуживает внимания цветная «Триодь», которую московский печатник Кондратий Иванов изготовил ровно 400 лет назад. Или прижизненное издание «Истории Пугачевского бунта» Александра Пушкина. Здесь можно будет познакомиться с изданием 1882 года «Всемирная иллюстрация», прообразом современных иллюстрированных и научно-популярных журналов, и двухтомником 1898 года «Орнамент всех времен и стилей».

Отдельного упоминания заслуживают миниатюрные книги, которые были популярны в конце XIX века. Их носили на шее в специальных футлярах-медальонах, снабженных увеличительным стеклом. На выставке будут представлены изданные в таком формате Коран и «Евгений Онегин». Таких книг сохранилось крайне мало.

Выставка «Русская книга» будет работать с 21 сентября по 28 октября 2020 года в Малом выставочном зале (Западная башня) Исторического музея.

 

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