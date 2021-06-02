Исторический музей первым в России покажет картины Руффо Казелли — основателя кибернетического экзистенциализма

В пятницу, 4 июня, в Челябинске в Государственном историческом музее Южного Урала откроется выставка «За каждым фактом стоит тень». На выставке будут представлены работы итальянского художника Руффо Казелли (1932–2020) — основоположника кибернетического экзистенциализма в современном искусстве. Это первая выставка работ Казелли после его смерти, а также первая в нашей стране.

Выставка организована совместно с Почетным консульством Италии в Челябинске и галеристом, близкой подругой Руффо Казелли и его наследницей Кармен Галло.

Почему именно Челябинск получил эксклюзивное право принять эту выставку? Помощник почетного консула Италии в Челябинске Наталья Бычкова пояснила, что идею предложила сама Кармен Галло:

«Оказывается, что в нашем городе есть ценители творчества Руффо Казелли, от которых Кармен Галло получает множество писем. Поэтому сюда она и обратилась. Для нас это честь, и мы рады возможности познакомить челябинцев и гостей города с творчеством этого самобытного художника», - сказала она.

В Историческом музее Южного Урала будет представлено 17 полотен Руффо Казелли, написанных в период с 1970 по 2009 годы. Персонажи этих картин — полулюди-полуроботы, обитатели кибернетической вселенной. Надо сказать, что эти образы, родившиеся из размышлений о взаимоотношениях человека и технологий, появились в творчестве Казелли еще в 50-е годы. Определение «кибернетический экзистенциализм» его искусство получило в 80-е годы в галерее Кармен Галло в Манхэттене. Сегодня эта галерея называется «Центр междисциплинарных исследований кибернетического экзистенциализма». То есть кибернетический экзистенциализм — это уже не только направление в современном искусстве, но и целое культурное движение.

Выставка «За каждым фактом стоит тень» будет располагаться в фойе второго этажа восточной башни. Церемония открытия — 4 июня в 18:00.