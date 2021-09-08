Исторический музей презентует воспоминания Анны Неаполитановой о Челябинске начала XX века

Государственный исторический музей Южного Урала завтра, девятого сентября, презентует книгу «Челябинск начала XX века. Воспоминания А.Н. Неаполитановой».

Как отмечают в музее, Анна Николаевна - внучка протоиерея Дмитрия Федоровича Неаполитанова, жившего в 19-20 веках и получившего известность в Челябинске своей религиозной деятельностью и благотворительностью.

«Его сын Николай был врачом, внучка Анна - музыкальным работником. Пришедшиеся на XX столетие исторические катаклизмы сделали вклад семьи Неаполитановых в духовную, культурную и общественную жизнь Южного Урала почти незаметным. Но справедливость постепенно восстанавливается, и первым значительным шагом в данном направлении стало появление уже в новой России ряда публикаций об этой семье, а также присвоение в 2017 году имени Дмитрия Федоровича Неаполитанова одной из улиц Советского района Челябинска», - отмечают в музее.

Книга «Челябинск начала XX века», основанная на воспоминаниях и дневниках Анны Николаевны Неаполитановой и охватывающая период 1910-1920-х годов, выпущена в свет Государственным историческим музеем Южного Урала.

Анна Николаевна, «баба Аня», всю жизнь работала преподавателем в музыкальной школе. По словам ее внука Дмитрия Кипниса, она «преподавала музыку прекрасно, воспитала много хороших профессиональных музыкантов», «была интеллигентным человеком, обладала потрясающей памятью».

«Благодаря памяти «бабы Ани» мы получили в руки дневники, повествующие о событиях вековой давности, с деталями и подробностями, которые сквозь годы пронесет далеко не каждый. Книга написана легким языком, с юмором, наполнена интересными образами и деталями. Сквозь воспоминания Анны Николаевны вырисовываются картинки Челябинска начала XX века - улицы, дома, люди, их образ жизни и настроение», - рассказали в историческом музее Южного Урала.

Презентация книги – с участием директора музея Владимира Богдановского, краеведа Юрия Латышева, историков Челябинского государственного университета, библиотекарей и гимназистов - состоится в Челябинске девятого сентября в час дня в Зале Общественного собрания по адресу: Труда, 98. Особый гость – праправнук Дмитрия Федоровича Неаполитанова Дмитрий Борисович Кипнис.