Исторический музей приглашает челябинцев к увлекательному знакомству с «Искусством портрета»

В Государственном историческом музее Южного Урала сегодня, первого марта, открывается выставка «Искусство портрета», куда вошли 140 произведений искусства, созданных в 20-м веке.

Как отмечают в пресс-службе музея, эта выставка - своего рода коллективный образ уральского человека минувшего столетия. Гости экспозиции смогут познакомиться практически со всеми жанрами изобразительного искусства и скульптуры.

В числе экспонатов - дореволюционная салонная фотография, каслинское и кусинское чугунное литье, медальерное искусство, златоустовская гравюра на металле, станковая живопись и графика.

«С портретов на нас смотрят ударники труда и вожди советского народа, друзья и родственники художников, а завершают выставку довольно озорные, авангардные работы наших современников - Щетинкиной и Мишина», - рассказали в Историческом музее.

Особое внимание на выставке уделено работам старейших мастеров, стоявших у истоков челябинской школы живописи. Это художники Фехнер, Вандышев, Загороднев, Черкасов, а также скульптор Гилев, которых объединяет то, что созданные ими портреты глубоко историчны.

Выставка «Искусство портрета» является частью большого проекта, посвященного грядущему столетию Государственного исторического музея Южного Урала.