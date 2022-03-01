01.03.2022
Исторический музей приглашает челябинцев к увлекательному знакомству с «Искусством портрета»
01.03.2022
Сборная УралГУФК по биатлону завоевала медали зимней Универсиады
01.03.2022
Попавший под санкции совладелец Шереметьево покинул свой пост
01.03.2022
Российских фигуристов и конькобежцев отстранили от международных соревнований
01.03.2022
Челябинский театр оперы и балета покажет зрителю знаменитого «Фауста»
01.03.2022
Группа ПАО «ММК» сохраняет высокий уровень социальных инвестиций
Исторический музей приглашает челябинцев к увлекательному знакомству с «Искусством портрета»
18.02.2022
Щукины и их «родники живой традиции»: Исторический музей приглашает южноуральцев к участию в своем новом проекте
18.02.2022
Исторический музей Южного Урала прославит каслинских мастеров и их чугунные творения
16.02.2022
Такое разное дерево: Исторический музей приглашает челябинцев на познавательную выставку
04.02.2022
«Искусство побеждать»: Исторический музей представляет челябинских олимпийцев
Южноуральский офицер Константин Глушков погиб во время спецоперации на Украине
01.03.2022
Борьба с ларьками-«нелегалами» в Челябинске продолжается, однако ее результатами довольны не все
28.02.2022
Наталья Котова озабочена задержками строительства двух детских садов
28.02.2022
Виталий Паутов: В СК меня вызвали как свидетеля
25.02.2022
В Магнитогорске депутаты увеличили детям денежную норму на молоко
24.02.2022