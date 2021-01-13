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Исторический музей приглашает на мероприятия к 87-летию образования Челябинской области

В ближайшее воскресенье, 17 января, исполнится 87 лет со дня образования Челябинской области. К этой дате Государственный исторический музей Южного Урала подготовил тематическую экскурсию об истории края, выставку одного экспоната и конкурс репостов, призы в котором —подарочные издания «Они создавали Челябинскую область».

Тематические экскурсии пройдут 17 января в 13:00 и 15:00. Участники узнают об истории образования Челябинской области, о природных богатствах и культурных особенностях региона. Присоединиться к экскурсии могут все желающие, просто придя в музей к назначенному времени и купив билет на постоянную экспозицию.

Выставка одного экспоната будет работать 16 и 17 января в Зале истории XX века (западная башня). На ней будут представлены часы в виде карты Челябинской области, принадлежавшие первому всенародно избранному губернатору Петру Сумину. Выставка будет включена в маршрут тематической экскурсии.

Конкурс репостов проводится среди пользователей социальной сети «ВКонтакте». Счастливчикам будут вручены юбилейные сборники «Они создавали Челябинскую область», изданные музеем в 2014 году к 80-летию региона