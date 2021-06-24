Исторический музей приглашает на выставку «В гостях у татар»

Сегодня, 24 июня, в Челябинске в Государственном историческом музее Южного Урала открывается новая выставка «В гостях у татар», которую представляет Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник (Республика Татарстан). Выставка интересна тем, что традиции и обычаи татарского народа она показывает через призму современного изобразительного искусства и этнографию.



Елабуга — город-музей и город музеев. Одних только объектов в составе музея-заповедника там 16. Среди них известные далеко за пределами Татарстана музеи Ивана Шишкина, Марины Цветаевой, Надежды Дуровой и, конечно, Елабужское городище. А есть еще музеи частные и ведомственные. Город принимает огромное число туристов и проводит множество культурных мероприятий. Одно из них — Международный симпозиум по современному искусству.

«Вот уже 16 лет к нам каждый год приезжают художники из разных стран мира и регионов России и десять дней работают на заранее заданную тему. Созданные ими произведения остаются в фондах музея-заповедника, — рассказывает заведующая Музеем современного этноискусства ЕГИАиХМЗ Зиля Нигамаева. — Коллекция сформировалась уже достаточно серьезная, и, формируя эти работы по разным принципам, мы возим их по всему миру».

«В гостях у татар» — один из таких проектов, подготовленный к 100-летию Татарской АССР и Году родных языков и народного единства в Татарстане. Представленные на ней произведения, вдохновленные национальными традициями, образами мифологии и литературы, помогают составить целостное представление о самобытной татарской культуре. Вместе с тем это яркие произведения современного искусства, чрезвычайно разнообразные по стилям и техникам исполнения. Выставку дополняют предметы татарского быта, элементы национального костюма, украшения и произведения декоративно-прикладного искусства.

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Откроется выставка в 16:00 в фойе западной башни.