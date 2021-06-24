24.06.2021
Ллегкоатлеты с ограниченными возможностями из Челябинской области завоевали медали чемпионата России
24.06.2021
Арестованы сотрудники ГИБДД, которые выдавали права без сдачи экзаменов
24.06.2021
Исторический музей приглашает на выставку «В гостях у татар»
24.06.2021
В Челябинской области - новый рекорд по ковиду
24.06.2021
Первый замминистра строительства Иван Белавкин останется в СИЗО
24.06.2021
Сотрудники ГИБДД Челябинска признали, что ошибочно оштрафовали водителей
Исторический музей приглашает на выставку «В гостях у татар»
23.06.2021
Как сохранить живую память о войне? Круглый стол в Историческом музее ко Дню памяти и скорби
18.06.2021
Исторический музей откроет в Челябинске фотовыставку в честь Петра Сумина
02.06.2021
В Челябинске в Историческом музее состоится дефиле татарской моды
02.06.2021
Исторический музей первым в России покажет картины Руффо Казелли — основателя кибернетического экзистенциализма
Заставят ли студентов и абитуриентов в Челябинской области прививаться от ковида?
23.06.2021
Эксперт: «Островки безопасности» на Комсомольском проспекте появились без проекта
23.06.2021
В Залесье от удара молнии загорелся дом, людей эвакуировали
22.06.2021
Только что уложенный асфальт в центре Челябинска подрядчик переделывает за свой счет
22.06.2021
Челябинск и Магнитогорск чтят память погибших в Великой войне
22.06.2021