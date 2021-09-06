Исторический музей Южного Урала готовится повернуть время вспять

Посетители Государственного исторического музея Южного Урала в субботу, 11 сентября, смогут совершить увлекательное путешествие во времена, когда русские поселенцы заложили на берегах Миасса Челябинскую крепость.

Сотрудники музея и клуб исторической реконструкции «Серебряный единорог» приглашают в гости всех, кому интересна история старого Челябинска.

В локации «Обучение письму» посетителей обучат скорописи и каллиграфии XVIII века. Локация «Гарнизонный лагерь» покажет Челябинскую крепость изнутри (здесь можно будет увидеть солдат в нарядах XVIII века, познакомиться с оружием тех лет. В локации «Башкирский стан» гостей музея ждет знакомство с коренными жителями Южного Урала. В локации «Народные промыслы» состоится мастер-класс по плетению и изготовлению тряпичных игрушек. А размять ноги и поразвлечься по старинке можно будет в локации «Народные и казачьи танцы и игры».

Все мероприятия - посвящены 285-летию Челябинска - состоятся на открытых площадках исторического музея (галерея «Открытый мир» и экспозиция «Сад Камней») с 15-ти до 17-ти часов. Вход на территорию музея - со стороны набережной (бесплатный).