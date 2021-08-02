Исторический музей Южного Урала приглашает к участию в конференции на выставке «Грани.Out»

В Челябинске в Государственном историческом музее Южного Урала открыт прием заявок на участие в областной конференции, посвященной инклюзии. Конференция состоится в рамках выставочного проекта «Грани.Out» 13 августа текущего года.

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Вместе с экспертами из различных сфер жизни участники и организаторы проекта обсудят вопросы, связанные с интеграцией в активную общественную и творческую жизнь людей с инвалидностью.



Определены следующие направления работы конференции: творчество, социализация и реабилитация: психологические аспекты, методика; инклюзивное дополнительное образование: организация, методика, направления; волонтеры как «строители» инклюзивной среды для творчества: опыт, достижения, идеи.



К участию приглашаются представители науки, руководители организаций и педагоги, студенты и аспиранты, общественники, представители родительских сообществ.