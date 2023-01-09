09.01.2023
Аферистка из Магнитогорска, похитившая у пайщиков 80 миллионов рублей, хотела выйти по УДО
09.01.2023
Пенсионному фонду указали на нарушение
09.01.2023
«Урок здоровья» для южноуральских детей-сирот
09.01.2023
В Магнитогорске стартовал любимый всеми «Снежный мяч»
09.01.2023
«Ростелеком» определил топ самых прокачанных поселков Южного Урала
09.01.2023
Турнир по зимнему картингу на Кубок профсоюза Группы ММК собрал в Магнитке 29 команд
Исторический музей Южного Урала принял более 10000 человек в новогодние праздники
Мороз отменил занятия в школах Челябинска, Магнитогорска, Миасса и Копейска
09.01.2023
В Рождественскую ночь митрополит Алексий совершил Божественную литургию
07.01.2023
Рождественское послание Патриарха Кирилла и митрополита Алексия
06.01.2023
С новым 2023 годом, дорогие читатели!
01.01.2023
От «Карнавальной ночи» до «Француза»: челябинские «следы» в новогодних кинолентах
31.12.2022