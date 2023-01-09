Исторический музей Южного Урала принял более 10000 человек в новогодние праздники

В новогодние каникулы Исторический музей Южного Урала ежедневно принимал более тысячи посетителей.

Безусловным лидером по посещаемости стала выставка «Карл Фаберже и русские ювелиры XIX—XXI вв.», которая завершит свою работу 15 января. В Детский музей южноуральцы приходили на занятия цикла «Занимательная наука», мастер-классы по изготовлению игрушек и традиционное вертепное представление на Рождество.

«Немалый интерес проявили гости музея к выставке «Белая сказка», посвященной уральскому фарфору. Настоящий фурор произвела художница Елена Щетинкина, чьи работы представлены на этой выставке, а две ее авторские экскурсии стали настоящим, большим культурным событием. Доказательством тому служат восторженные отзывы публики и пожелания повторить экскурсии с участием этой замечательной художницы и не менее замечательной рассказчицы», - сообщает пресс-служба музея.

Итогом первой недели 2023 года стало около ста мероприятий и более 10 000 посетителей.