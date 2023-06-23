Изображение Исторического музея Южного Урала украсит собой почтовые конверты

Первого июля 2023 года Государственному историческому музею Южного Урала исполнится 100 лет. К вековому юбилею в почтовое обращение выйдет маркированный конверт тиражом 250 тысяч экземпляров.

На конверте изображено здание музея-юбиляра. Конверт можно будет приобрести во всех почтовых отделениях Челябинской области. На него типографским способом нанесен знак почтовой оплаты - литера «А». Это значит, что для отправки письма весом до 20 граммов дополнительных марок наклеивать не нужно.

«Почта России активно участвует в культурной жизни региона. На открытках, конвертах и марках находят отражение знаковые события Южного Урала. И вековой юбилей Государственного исторического музея - безусловно, одно из них. Кроме того, музейное здание - одно из самых красивых и узнаваемых архитектурных сооружений города. Уверен, что многим южноуральцам и жителям других регионов будет приятно отправить или получить письмо в таком конверте. А в дальнейшем он станет ценным филателистическим экземпляром», - отметил директор регионального управления Почты России Владимир Образцов.

Первого июля 2023 года на открытии выставки «100 лет Государственному историческому музею Южного Урала» в большом выставочном зале музея состоится церемония специального почтового гашения конверта.