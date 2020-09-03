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Изоляция пошла Историческому музею на пользу – посещаемость растет

Культура
Сегодня, 12:13
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Исторический музей Челябинска уверенно входит в привычный режим работы после вынужденного карантина в режиме самоизоляции и даже наращивает активность посетителей. Новые экспозиции в Большом и Малом выставочных залах, в фойе музея, галерея «Открытый мир» на открытом воздухе – всюду кипит жизнь, всюду масса гостей.

За последнюю неделю августа Исторический музей посетило более 6, 5 тысячи человек — цифра внушительная. Многие их них — участники бесплатных занятий и акций на открытых площадках (исторические и латиноамериканские танцы, экскурсионный флэшмоб).

Вечерами, когда музей уже закрыт, на территории, прилегающей к нему, отдыхает множество людей, которые гуляют в «Саду камней», отдыхают на скамейках возле галереи «Открытый мир». И это хорошо. Потому что современный музей — больше, чем храм науки и хранилище археологических находок. Конечно, хранение и изучение исторических ценностей остается его главной функцией. Главной, но не единственной.

О том, как Исторический музей вышел из изоляции, рассказывает первый заместитель директора Исторического музея Марина Холина:

«К середине коронавирусного кризиса многие музеи страны были всерьез обеспокоены тем, что их ждет после того, как они откроются вновь. Вернется ли посетитель, не упадет ли посещаемость?В нашем музее эти опасения, к счастью, не подтвердились. После открытия мы проработали 20 дней. За это время провели несколько крупных мероприятий — Кубок мира по художественной фотографии, фотофестиваль, готовимся принять выставку из Музеев Московского Кремля, в Малом выставочном зале открывается выставка «Русская книга». Мы достойно пережили кризис. Работая в режиме изоляции, дали хороший контент в онлайн режиме на сайте музея и в соцсетях, он держал в тонусе наших посетителей. И сегодня встречаем их, что называется, во всеоружии. Тем более, что посещаемость действительно высокая.

Важно, что работа идет не только внутри музея, но и в прилегающем к нему пространстве. Ни один крупный музей в мире уже не замыкается внутри себя, он выходит наружу. У нас так же. Открытая галерея, скамейки на территории музея, реконструированная набережная Миасса — все это работает по принципу тех мегаполисов, где существуют целые музейные кварталы. И это притягивает людей, которые с Кировки приходят к нам, в зону комфорта и отдыха.

Можно сказать, что музейная жизнь возвращается в свое нормальное русло. Мероприятий все больше, с наступлением осени ждем школьников — наших самых дорогих гостей. Надеемся, что сотрудничество со школами будет успешно продолжаться, поскольку на нас работает музейное пространство. Просторные залы Исторического музея позволяют проводить школьные экскурсии, выполняя все рекомендации Роспотребнадзора, министерства образования и других инстанций».

Сред иногородних посетителей сегодня лидируют москвичи. Их чаще всего можно встретить в музейных залах. За ними следуют Петербург и Екатеринбург, а также города Уральского региона — Пермь, Уфа, Стерлитамак, Курган. 

Нередко в музей приходят жители Новосибирска, Владивостока, Ростова, гости с Крайнего Севера. Обычно иногородние посетители приходят семьями, но много среди них и командировочных, которые приехали в Челябинск на курсы повышения квалификации или на местные предприятия.

Фото музея

 

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