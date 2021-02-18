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«Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича»

Камерный театр украсило 8-метровое фото к премьере пьесы о Сталине

К премьере в Камерном театре Челябинска напечатали гигантское фото. Панорамный снимок длиной восемь метров и шириной два с половиной метра занял всю стену в холле театра. Исторический кадр был сделан на траурном митинге 9 марта 1953 года по поводу смерти Иосифа Виссарионовича Сталина.

Выставка стала совместным проектом Камерного театр и Исторического музея.

«У нас в театре мировая премьера пьесы «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича. В марте как раз будет очередная годовщина со дня смерти вождя. Так что эта выставка станет иллюстрацией сразу к двум событиям», - рассказал директор Камерного театра Илья Коломейский.

В этот раз в театральную галерею поместилось всего два снимка, которые были сделаны для газеты «Челябинский рабочий». Автор фотографий – Аркадий Ходов. На главном фото запечатлена центральная площадь Челябинска, до отказа заполненная людьми. Чтобы сделать такую огромную панораму пришлось соединить сразу пять фотографий.

К вернисажу актеры театра подготовили перформанс - встреча двух поколений: XX и XXI веков. Артисты прочтут стихи на смерть Сталина, фрагменты из дневника Вандышева тех лет.

Фото подготовлено к печати сотрудником музея, панорама собрана и отретуширована Александром Глебовым, сообщает пресс-служба регионального минкульта.

Вернисаж состоится сегодня, 18 февраля, в 18 часов 30 минут.