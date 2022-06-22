Классический балет, сабли и спецэффекты: на челябинской сцене вновь появится «Корсар»

Челябинский театр оперы и балета им. Глинки готовится к премьере легендарного балета «Корсар» о жизни пиратов. Этой постановкой Челябинск откроет XIII международный фестиваль «В честь Екатерины Максимовой».

Балет-приключение, написанный по поэме Байрона и музыке Адольфа Адана, не сходит с ведущих сцен мира вот уже более века. Почему героическая история эпохи романтизма до сих пор привлекает внимание хореографов сегодня, 22 июня, рассказали создатели постановки перед началом открытой репетиции. Настоящие искры от сабель и до мурашек достоверный шторм оценила корреспондент «Урал-пресс-информ».

«Корсар» - это история любви пирата Конрада и невольницы Медоры, за которую им приходится бороться, и по закону жанру влюблённые одерживают победу. Страсти разворачиваются на фоне бушующей морской стихии, восточного рынка и скалистых ущелий. К известному сюжету челябинский театр обращается в третий раз. Версия 2022 года сохраняет достоинства классического шедевра, среди новшеств - динамизм, спецэффекты, новый персонаж и дополнительные сцены.

Так, в спектакле появляется предводительница пиратов Мария Линдси, которая действительно жила в 18 веке и отличалась наводившей ужас беспощадностью. Сценическая Линдси, напротив, великодушна и благородна – за своё спасение из рабства она помогает главному герою и предупреждает влюблённых об опасности. А в исполнении Дарьи Бадыковой темпераментная пиратка и вовсе кажется не какой-то вставкой в спектакль, а его обязательной частью.

Полностью «осовременивать» произведение постановщики не стали. По мнению хореографа Юрия Клевцова, сейчас практически никто не ставит классические спектакли, поскольку это дико сложно.

«Потому что там малейшая пяточка не туда – всё, провал», - рассказывает народный артист России.

Свою задачу авторы спектакля видят в том, чтобы в реалиях нашего дня находить в классике всё лучшее, вытаскивать это, забирать и применять.

Новый персонаж, сцены боёв, видеопроекция, костюмы с элементами в стиле стимпанк – всё это должно лишь помочь современному зрителю разглядеть в «старой, как мир», истории красоту человеческих чувств.

«Я думаю, это придаст спектаклю какую-то живость и вызовет интерес публики. Мы сделали спектакль немножко более динамичным, адаптировали его к нынешнему времени. Потому что время сейчас, конечно, иное – мы все куда-то бежим, торопимся. Театр, естественно, подстраивается под события, которые происходят в жизни. Поэтому первостепенной задачей было сохранить классическое наследие, но при этом придать ему определённую динамику и новые краски», - рассказывает хореограф-постановщик, народный артист России Юрий Клевцов.

Подробности работы над премьерой раскрыли исполнители главных партий - Алексей Шакуро и лауреат международных конкурсов Лири Вакабаяси. По словам Алексея, самым сложным для артистов балета было освоить настоящие сабли. Не обошлось и без мелких травм, но на творческом процессе это не сказалось.

«Они не острые, - с улыбкой успокаивает журналистов Алексей. - Мы настолько сильно бьём, что они все затупились».

Его персонаж - корсар Конрад – классический герой-романтик, морской разбойник с благородным сердцем и мятежным духом, любимец женщин, готовый на всё ради одной-единственной. Играть такого персонажа, с одной стороны, большое удовольствие, но с другой, филигранная работа. Чтобы сделать героя настоящим, а не «плакатным», артисту нужно не только отыскать внутри себя героические черты, но и позволить себе быть «самым-самым».

«Здесь должен присутствовать героизм. А я человек очень скромный, мне надо это из себя это доставать. Но благодаря педагогам – спасибо им огромное – у меня это, надеюсь, получается», - признался Алексей Шакуро.

Среди достоинств «Корсара» Шакуро отмечает сочетание захватывающего сюжета и мощной по энергетике музыки, плюс - сочная, поражающая восточным колоритом сценография.

«Во-первых, интересен сам сюжет: пираты - всё-таки это мужчины сильные, сабли. Во-вторых, это прекрасная музыка, красочность декораций – корабль, шторм, задействовано множество спецэффектов. Я думаю, зрителям понравится, - рассказал исполнитель главной партии. - Хореография здесь - это не чистая классика, здесь скорее нужно больше энергии отдавать, эмоций».

Конрад, партию которого играет Шакуро, действительно подобен шторму, а вот Медора в исполнении Лири Вакабаяси – лёгкий бриз и мерцающий лунный блик. Недавно Лири стала лауреатом III степени московского Международного конкурса артистов балета. Для танцовщиков победа в этом конкурсе так же престижна, как для спортсменов – победа в Олимпиаде. По словам титулованной солистки театра, роль Медоры далась ей нелегко. Как и в любой классической постанове, большое внимание здесь уделяется технике исполнения.

«Танцевать надо чисто», - отмечает артистка, но и максимально эмоционально высокий градус страстей задаёт сама история.

Увидеть новое прочтение классического шедевра челябинская публика сможет 23 и 24 июня. Начало спектакля – в 19.00.

Спектакль «Корсар» станет первым в череде творческих открытий фестиваля «В честь Екатерины Максимовой», который пройдёт в южноуральской столице с 23 июня по 1 июля. Название фестиваля неслучайно – ученики великой балерины до сих пор служат на сцене Челябинского театра оперы и балеты и стараются передать молодым артистам тот опыт, который они получили от работы с ней.