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Ко Дню театра Камерный театр подготовил выставку визуального шока и читку со зрителями

Профессиональный праздник, 27 марта, Камерный театр Челябинска отметит вместе со своими поклонниками. В честь Дня театра желающие могут попробовать себя в роли артистов, пройти кастинг и поучаствовать в читке пьес.

Как сообщила пресс-секретарь минкульта региона Виктория Олиферчук, праздничный проект «Театр за день» предполагает создание сразу нескольких мини-эскизов пьес. Небольшие миниатюры, отражающие время и человека, созданы современными авторами.

Предварительно желающие должны пройти кастинг – прочитать со сцены отрывок любого произведения. После этого к работе над текстами приступит профессиональный режиссер Олег Хапов.

Зрители, прошедшие кастинг, увидят театр с другой стороны, смогут познакомиться с театральной кухней, почувствовать себя артистами.

«В первую очередь мы рассчитываем на членов Камерного клуба, который был создан пару лет назад, но затем, из-за пандемии, его деятельность прекратилась. Мы надеемся возродить эту традицию постоянных встреч и мероприятий. Но в то же время приветствуем на кастинге всех, у кого есть желание попробовать свои силы в творчестве и выйти на сцену», - прокомментировал директор Камерного театра Илья Коломейский.

Актерский кастинг пройдет в понедельник, 22 марта, с 17 часов и до последнего желающего в Доме актера (ул. Цвиллинга, 15, второй этаж).

В этот же день и в это же время в театральной галерее состоится открытие новой выставки «Маски». Публика познакомится с работами современного художника Дмитрия Пичуева.

Экспозиция объединила три серии работ – «Видеть», в которую вошли 12 работ; «Неожиданные вещи» из 9 картин; и «Маски» – самая объемная серия, состоящая из 16 работ. Каждая серия поднимает определенные проблемы современного общества, которые соединяясь на этой выставке в единый нарратив, показывают нам лицо этого самого общества.

В этом отношении серия «Маски» —самая свежая и самая накаченная эстетикой визуального шока. Художник ставит зрителя лицом к лицу с проблемой, которая уже настолько укоренилась в нас самих, что мы перестали считать ее какой-то аномалией. В этой серии Дмитрий Пичуев говорит о том, что то, что мы чувствуем и то, что мы показываем своим лицом окружению, порой абсолютно разные вещи…