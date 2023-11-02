Конференция для режиссеров театрализованных представлений и праздников пройдет в Челябинске

В Челябинске седьмого ноября состоится конференция «Трансформация реальности. Урал» - важное событие для режиссеров театрализованных представлений и праздников, постановщиков event и креативных индустрий. Конференция, которая впервые прошла в Москве, приезжает на Урал, чтобы объединить режиссеров разных направлений на одной площадке.

Главная задача конференции - создать пространство для обмена опытом и идеями между профессионалами театрализованных представлений, праздников, социально-культурных проектов.

Всего в Челябинск приедет 14 спикеров. Среди них - экс-режиссер-постановщик Государственного Кремлевского Дворца Марина Комарова, Ева Габулова – режиссер, без которого не было бы ярких шоу Димы Билана и Клавы Коки, режиссер эстафеты Военно-спортивных Игр в Санкт-Петербурге и новогодней ночи на Дворцовой площади Валерий Кудашов.

Как считают организаторы, опыт и знания экспертов помогут участникам найти новые подходы к режиссуре и организации праздников. Конференция «Трансформация реальности. Урал» позволит услышать мнения и идеи экспертов, обменяться опытом с коллегами.

Организаторами конференции выступают: Фонд поддержки и реализации культурных, социальных, креативных проектов и инициатив «Культура. Наследие. Будущее», АНО развития национальных проектов в области культуры, спорта, туризма, семейной и молодежной политики «Русский старт», Министерство культуры Челябинской области, АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области».