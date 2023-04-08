Культурно-образовательная среда “Своя территория” в Молодежном театре

В Молодёжном театре проходит проект «Культурно-образовательная среда “Своя территория”». Известный драматург Екатерина Гузёма приехала в Челябинск, чтобы пообщаться с детьми и написать пьесу на основе их историй.

В рамках проекта был объявлен конкурс сочинений среди молодёжи 12–19 лет, на основе лучших сочинений драматурги пишут пьесу, а затем по этой пьесе театры ставят эскизы спектаклей.

Так, в Челябинской области на конкурс прислали 167 сочинений. Из которых драматург Екатерина Гузёма (г. Ижевск) выбрала 11 лучших. В число победителей вошли: шесть школьников из Челябинска, трое — из поселка Мирного, одна девочка из поселка Каменского Увельского района и одна из Бердяуша.

На втором этапе конкурса, который проходит на этой неделе, в Челябинск приехала сама драматург Екатерина Гузёма. Всю неделю она общается с детьми, учит их основам написания пьес, разговаривает о сочинениях и просто интересуется их жизнью.

«Среди всех сочинений очень много было написано по шаблону ЕГЭ: аргумент, тезис, вывод. Прямо как под копирку. Видимо, даже когда не стоит задачи писать ЕГЭ, от этих стереотипов трудно отойти. Мне же была важна искренность — чтобы был слышен ваш голос, что вас волнует, какая-то ваша боль. Такие тоже были, и именно такие мы и выбрали», — обратилась к детям — победителям конкурса сочинений драматург Екатерина Гузёма.

Сначала Екатерина встречалась с победителями в Молодёжном театре, затем она съездила к детям в Мирный, побывала в их школе, пообщалась с их друзьями и прогулялась по знаковым для молодёжи местам. Потом побывала в Увельском районе вместе с победительницей из этого района Викторией Коробовой.

Под руководством Екатерины дети разделились на команды и попробовали написать одну общую пьесу на основе своих историй, потом рассказывали самые яркие случаи из своей жизни.

«Это удивительно. Ведь мы привыкли, что обычно учитель что-то рассказывает, а дети слушают, записывают, — делится мама победительницы Татьяны Боровых Ирина Юрьевна, — а здесь получается, что дети и драматург общаются на равных, они главные действующие лица процесса. Это так захватывает! Они с таким интересом ездят в театр на встречу с Екатериной!»

«Честно сказать, мы не ожидали, что будет настолько серьезная работа. Нам думалось: ну зачем драматургу так много времени проводить с ребятами? А Екатерина прониклась идеей, и дети от нее в восторге. Хотя сперва не все ребята хотели ехать — переживали, что придется вслух читать свои сочинения. А ведь даже мне не все показали, что писали, — подхватывает учитель из Мирного Ольга Черняева. — Я уговорила их съездить хотя бы на первую встречу — просто посмотреть, что это такое. А в итоге мы всю неделю приезжаем. С таким воодушевлением дети работают».

Истории ребят самые разные — и грустные, полные переживаний и стыда, или, наоборот, веселые, смешные. Но главное — они очень искренние. Именно то, что ищет театр, чтобы говорить с молодёжью на одном языке, понимать их и идти в ногу со временем.

Напомним, в проекте участвуют Саратов, Нижний Тагил, Челябинск, Тобольск, Пермский край, Омск.