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Культурно-образовательная среда “Своя территория” в Молодежном театре

В Молодёжном театре проходит проект «Культурно-образовательная среда “Своя территория”». Известный драматург Екатерина Гузёма приехала в Челябинск, чтобы пообщаться с детьми и написать пьесу на основе их историй.

В рамках проекта был объявлен конкурс сочинений среди молодёжи 12–19 лет, на основе лучших сочинений драматурги пишут пьесу, а затем по этой пьесе театры ставят эскизы спектаклей.

Так, в Челябинской области на конкурс прислали 167 сочинений. Из которых драматург Екатерина Гузёма (г. Ижевск) выбрала 11 лучших. В число победителей вошли: шесть школьников из Челябинска, трое — из поселка Мирного, одна девочка из поселка Каменского Увельского района и одна из Бердяуша.

На втором этапе конкурса, который проходит на этой неделе, в Челябинск приехала сама драматург Екатерина Гузёма. Всю неделю она общается с детьми, учит их основам написания пьес, разговаривает о сочинениях и просто интересуется их жизнью.

«Среди всех сочинений очень много было написано по шаблону ЕГЭ: аргумент, тезис, вывод. Прямо как под копирку. Видимо, даже когда не стоит задачи писать ЕГЭ, от этих стереотипов трудно отойти. Мне же была важна искренность — чтобы был слышен ваш голос, что вас волнует, какая-то ваша боль. Такие тоже были, и именно такие мы и выбрали», — обратилась к детям — победителям конкурса сочинений драматург Екатерина Гузёма.

Сначала Екатерина встречалась с победителями в Молодёжном театре, затем она съездила к детям в Мирный, побывала в их школе, пообщалась с их друзьями и прогулялась по знаковым для молодёжи местам. Потом побывала в Увельском районе вместе с победительницей из этого района Викторией Коробовой.

Под руководством Екатерины дети разделились на команды и попробовали написать одну общую пьесу на основе своих историй, потом рассказывали самые яркие случаи из своей жизни.

 «Это удивительно. Ведь мы привыкли, что обычно учитель что-то рассказывает, а дети слушают, записывают, — делится мама победительницы Татьяны Боровых Ирина Юрьевна, — а здесь получается, что дети и драматург общаются на равных, они главные действующие лица процесса. Это так захватывает! Они с таким интересом ездят в театр на встречу с Екатериной!»

«Честно сказать, мы не ожидали, что будет настолько серьезная работа. Нам думалось: ну зачем драматургу так много времени проводить с ребятами? А Екатерина прониклась идеей, и дети от нее в восторге. Хотя сперва не все ребята хотели ехать — переживали, что придется вслух читать свои сочинения. А ведь даже мне не все показали, что писали, — подхватывает учитель из Мирного Ольга Черняева. — Я уговорила их съездить хотя бы на первую встречу — просто посмотреть, что это такое. А в итоге мы всю неделю приезжаем. С таким воодушевлением дети работают».

Истории ребят самые разные — и грустные, полные переживаний и стыда, или, наоборот, веселые, смешные. Но главное — они очень искренние. Именно то, что ищет театр, чтобы говорить с молодёжью на одном языке, понимать их и идти в ногу со временем.

Напомним, в проекте участвуют Саратов, Нижний Тагил, Челябинск, Тобольск, Пермский край, Омск.

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Новый порядок доставки пенсий не отразится на южноуральских пенсионерах

06.04.2023 12:16

Большинство челябинцев считают, что патриотическим воспитанием должны заниматься родители

06.04.2023 12:14

В ИТ-лицее Привилегия «Цифровая Россия» провела первое заседание Общественного совета

06.04.2023 12:04

«Мистраль» пока не удастся построить офисный центр в Челябинске

06.04.2023 11:50

Электросети Дубровки, на которые жаловались губернатору, будет обслуживать компания из Златоуста

06.04.2023 11:47

Справедливороссы Челябинска свои доходы не скрывают

06.04.2023 11:34

«Единая Россия» продолжает помогать фронту и жителям новых регионов

06.04.2023 10:17

Экс-губернатор Челябинской области оспаривает решение по его банкротству

06.04.2023 09:57

Прошло два года, а тактильную плитку на Энтузиастов в Челябинске в порядок так и не привели

06.04.2023 09:39

Заболеваемость ОРВИ и гриппом среди взрослых южноуральцев пока превышает эпидпорог

06.04.2023 09:12

«Вестник древней истории» рассказал об уникальной нумизматической коллекции Исторического музея Южного Урала

06.04.2023 09:03

Очередное происшествие на Аргазях: рыбаки готовы жертвовать своими жизнями ради улова

06.04.2023 08:44

В Челябинске следом за «латанием дыр» на Блюхера последует полноценный ремонт

06.04.2023 08:32

В Магнитогорске спортивно, ярко и весело открыли краеведческую викторину

05.04.2023 19:35

Челябинские железнодорожники напомнили автомобилистам правила пересечения железнодорожных переездов

05.04.2023 18:00

НМУ продлены в двух городах Челябинской области

05.04.2023 17:40

Анонсы событий и мероприятий на шестое апреля (18+)

05.04.2023 17:37

Объявлен прием заявок на участие в фестивале «Пламя Аркаима»

05.04.2023 17:28

Александр Орел приглашает ленинцев к обсуждению «хвостатой темы»

05.04.2023 17:24

В четверг в Челябинской области сохранится теплая погода

05.04.2023 17:14

В Советском районе Челябинска наградили победителей конкурса «Человек года»

05.04.2023 17:05

В 22 муниципалитетах Челябинской области установлен третий класс пожарной опасности