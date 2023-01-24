Лауреат «Мира музыки» в Челябинске примерит на себя форму Пинкертона

Челябинский театр оперы и балета имени Глинки представит зрителю «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччини, где будут блистать сразу три дебютанта.

Партию Сузуки на сцене храма искусства 28 января исполнит лауреат всероссийских и международных конкурсов Мария Гуйтар. В Горо перевоплотится лауреат всероссийского конкурса Артур Андриасян. Роль лейтенанта американского флота Пинкертона примерит на себя Алексей Пьянков, недавно ставший лауреатом I степени международного конкурса «Мир Музыки».

По словам Алексея, артисту, исполняющему партию Пинкертона, очень важно не потерять обаяние и искренность.

«Зритель не должен видеть в нем отрицательного героя, напротив, нужно вызвать сопереживание. Тем более в конце Пинкертон раскаивается в своем поступке. Раскаивается искренне. Он таков, и этого не изменить. Кроме того, Пинкертон – противоположность Чио-Чио-сан, поэтому помогает ярче раскрыться главной героине», – отмечает Алексей Пьянков (более подробный рассказ артиста о партии Пинкертона – здесь).

Пресс-секретарь театра оперы и балета имени Глинки Анастасия Черкас пояснила, что «Мадам Баттерфляй» гармонично объединила в себе европейскую классику и традиционные японские мелодии. По ее словам, среди всех опер Пуччини именно эта – самая нежная и трогательная.

На челябинской сцене спектакль поставили в 2009 году. Режиссер Вадим Кейш добавил к основным действующим лицам оперы еще одного персонажа – Ангела. Такой ход позволил по-новому раскрыть образ главной героини, прозванной за красоту и изящество «бабочкой» – Чио-Чио-сан.

Билеты на спектакль «Мадам Баттерфляй» доступны по Пушкинской карте.