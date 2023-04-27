Лучшие гармонисты Уральского округа выступят в Челябинске

28 апреля в 16 часов 30 минут в концертном зале «Таганай» 70 лучших гармонистов Челябинской области откроют фестиваль «ГАРМОНИЯ» УрФО.

В столице Южного Урала состоится яркая творческая презентация фестиваля. Челябинская область представит пролог «Гармонь - душа Урала», в котором примут участие более 70 человек из составов творческих коллективов и гармонистов всей области. На одной сцене сыграют гармонисты из Чебаркульского, Сосновского районов, городов Кыштым, Миасс и Челябинск.

Как рассказали в пресс-службе министерстве культуры Челябинской области, на церемонию открытия приедут лучшие творческие коллективы из областей УрФО - Уральский академический русский народный хор Свердловской области, Государственный ансамбль народного танца «Зори Тюмени», Губернаторский ансамбль народных инструментов «Калинка» Ямало-Ненецкого Автономного округа, Зауральский ансамбль песни и танца и ансамбль «Цветень» из г. Кургана, ансамбль народной песни «Отрада» из Сургута, и, конечно, Государственный ансамбль танца «Урал». Гостем фестиваля станет группа «Гармонь Драйв» из г. Москва.

У зрителей церемонии будет возможность увидеть гармонистов Усть-Катавского района, которые познакомят их с традиционными гармонными наигрышами, внесенными в Федеральный реестр нематериального культурного достояния России.

Начало церемонии открытия Фестиваля-конкурса в 16 часов 30 минут.