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Молодежный театр покажет челябинцам «Контур Любимовки»

Молодежный театр приглашает жителей Челябинска на «Контур Любимовки» (16+) - традиционная режиссерская лаборатория будет проходить в стенах храма искусства с первого по третье июля.

В этот раз эскизы спектаклей поставят по пьесам, которые вошли в шорт-лист главного фестиваля драматургии – «Любимовки». Вход для зрителей на все мероприятия бесплатный, по предварительной записи.

В Челябинск приедут четыре режиссера из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Казани, а также четыре новых автора.

В частности, зрителям представят эскиз по пьесе Константина Стешика «Друг мой». За эту пьесу среди режиссеров развернулась борьба, в итоге победил самарец Артем Устинов.

«В этой пьесе, как и во всем, что пишет Константин Стешик, есть ощущение жизни, которое очень резонирует с моим собственным, – рассказывает самарский режиссер. – Герои ищут смысл в мире, будто поставленном на паузу, в сумерках и тумане, и странным образом находят отклик собственной боли в чужаках, в других одиночках, бродящих по улицам ночного города. Здесь есть некоторая случайность жизни и смерти, их трагичность и абсурдность. Ну и для меня слова «мой друг» - не пустой звук: это реальный человек, едва ли не важнейший в моей жизни, почти часть меня самого».

А Сергей Тонышев из Москвы поставит эскиз спектакля по пьесе «Черная пурга» Анастасии Букреевой.

«Ощущение, будто я писала эту пьесу тысячу лет назад, – говорит Анастасия. – Такое чувство сейчас, наверное, у всех. Мне с четырнадцати лет хотелось написать про что-то русское. Если рассматривать шире, то «Черная пурга» – это некое исследование «русской ДНК». Я приехала несколько лет назад в Норильск на драматургическую лабораторию. Нас повезли в Норильлаг – заброшенный исправительно-трудовой лагерь ГУЛАГа. Очень страшный. Я подумала, что этот город может быть примером некоторой русской судьбы. В Норильске действительно есть такое природное явление, как черная пурга. Но в данном случае здесь есть метафора».

Также будет представлена пьеса Марии Малухиной «Полярная болезнь» – о трех женщинах, которые едут на Север торговать в отдаленных деревнях и поселках. Ставить историю о челноках лихих девяностых будет главный режиссер театра «Суббота» Андрей Сидельников (Санкт-Петербург).

А еще зрители смогут увидеть эскиз по пьесе журналиста, сценариста, драматурга Татьяны Загдай «Человек в закрытой комнате», поставит который главный режиссер Казанского ТЮЗа Радион Букаев.

Особенно ценно, что в этот раз на лабораторию приглашены не только режиссеры и критики, но и сами драматурги. Зрители смогут побывать на читках по другим их пьесам, побывать на творческой встрече и узнать, как рождаются тексты, захватывающие внимание многих театров страны.

«Театр постоянно находится в поиске интересной драматургии, у нас давно не было премьер на большой сцене по современным пьесам. Анализируя шорт-листы «Любимовки» последних лет, я чувствую, что есть тексты, которые потенциально могут пойти на нашей сцене. Эта лаборатория для нас в первую очередь – репертуарная проба. Всегда надо держать руку на пульсе», – отмечает главный режиссер Молодежного театра Иван Миневцев.

Как и в прошлом году, соорганизатором станет театральный критик, кандидат искусствоведения Павел Руднев (Москва).

Запись на читки и эскизы спектаклей на сайте Молодежного театра открыта уже сейчас.

Отметим, лабораторию предварит лекция «Кому нужна современная драматургия» (16+), которая состоится в 19 часов 25-го июня.

СПРАВКА
 

«Любимовка» – это независимый некоммерческий коллективный проект российских драматургов, в рамках которого ежегодно проводятся приём и отбор новых пьес для представления их театральным профессионалам и всем желающим.

Фестиваль основан в 1990-м году российскими драматургами и критиками Михаилом Рощиным, Алексеем Казанцевым, Виктором Славкиным, Владимиром Гуркиным, Юрием Рыбаковым и другими.

Молодежный театр Челябинска
Контур Любимовки
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С 20 июня выпускники Челябинской области могут онлайн подать заявление на прием в колледж

20.06.2022 09:48

Сотрудник южноуральского ГИБДД подозревается в посредничестве при передаче взятки

20.06.2022 09:41

Заместитель начальника полиции Магнитогорска отправился в СИЗО

20.06.2022 09:06

КСП начинает проверку Минпрома Челябинской области и его подведа

19.06.2022 21:25

Наёмники едут на Украину за деньгами, но находят смерть (18+)

19.06.2022 17:23

В понедельник в Челябинской области тепло, местами дожди и грозы

19.06.2022 17:14

В понедельник у православных начнется Петров пост

19.06.2022 17:02

Анонсы событий и мероприятий на 20 июня

19.06.2022 16:48

ВТБ: снижение ставки по ипотеке до 7% может удвоить спрос на госпрограмму

19.06.2022 15:07

Главные новости Челябинской области за прошедшую неделю (с 13.06.22 по 19.03.22)

19.06.2022 13:18

На «Невском пятачке» установили стелу в память об южноуральских защитниках Ленинграда

19.06.2022 12:39

Президент, губернатор и спикер Челябинской области поздравляют медработников

19.06.2022 09:40

На птицефабрике под Челябинском случился большой пожар

18.06.2022 22:53

Фельдшер из Челябинской области пообщалась с президентом

18.06.2022 21:29

В Челябинской области продлили штормовое предупреждение по 19 июня

18.06.2022 18:05

Быть достойными жителей Донбасса, своих предков и своей истории

18.06.2022 17:54

России нужна собственная концепция справедливого мироустройства

18.06.2022 17:17

Чего не хватает Челябинску - "льда" или деревьев? Вице-мэр и челябинцы не сошлись во мнениях

18.06.2022 14:11

От областной больницы до «Изумруда»: челябинцам напомнили о работе рекреационного маршрута

18.06.2022 14:01

На пяти пригородных маршрутах Челябинской агломерации заработает пересадочный билет

18.06.2022 13:39

Центральный район Челябинска расцвел и заблагоухал

18.06.2022 13:19

В Челябинске с целью ее последующего развития исследуют улицу Пушкина

18.06.2022 13:10

Челябинцев приглашают на бесплатный предпремьерный показ сериала «Детективное агентство Мухича»

18.06.2022 13:04

В Копейске снова горела «ГАЗель»

18.06.2022 12:47

Миасс в шоке: в городе ушел под землю грузовик

18.06.2022 12:30

На участке рекультивированного мазутохранилища в Златоусте взошла зеленая трава

18.06.2022 12:05

Воины Росгвардии вернулись домой после «донбасской» командировки

17.06.2022 23:12

Турецкий политолог: Журналистский корпус на ПМЭФ демонстрирует профессионализм

17.06.2022 19:23

В выходные в Челябинской области тепло, дожди и грозы

17.06.2022 19:08

В четырех городах Челябинской области НМУ продлены на сутки, в одном – до полудня субботы

17.06.2022 18:34

Анонсы событий и мероприятий на выходные

17.06.2022 18:25

Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке

17.06.2022 18:22

Задержан заместитель начальника полиции Магнитогорска

17.06.2022 17:58

Штормовое предупреждение для южноуральцев на вечер 17 июня и на 18 июня

17.06.2022 17:02

В России появится виртуальная соцкарта на базе платежной системы «Мир»