Молодежный театр покажет челябинцам «Контур Любимовки»

Молодежный театр приглашает жителей Челябинска на «Контур Любимовки» (16+) - традиционная режиссерская лаборатория будет проходить в стенах храма искусства с первого по третье июля.

В этот раз эскизы спектаклей поставят по пьесам, которые вошли в шорт-лист главного фестиваля драматургии – «Любимовки». Вход для зрителей на все мероприятия бесплатный, по предварительной записи.

В Челябинск приедут четыре режиссера из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Казани, а также четыре новых автора.

В частности, зрителям представят эскиз по пьесе Константина Стешика «Друг мой». За эту пьесу среди режиссеров развернулась борьба, в итоге победил самарец Артем Устинов.

«В этой пьесе, как и во всем, что пишет Константин Стешик, есть ощущение жизни, которое очень резонирует с моим собственным, – рассказывает самарский режиссер. – Герои ищут смысл в мире, будто поставленном на паузу, в сумерках и тумане, и странным образом находят отклик собственной боли в чужаках, в других одиночках, бродящих по улицам ночного города. Здесь есть некоторая случайность жизни и смерти, их трагичность и абсурдность. Ну и для меня слова «мой друг» - не пустой звук: это реальный человек, едва ли не важнейший в моей жизни, почти часть меня самого».

А Сергей Тонышев из Москвы поставит эскиз спектакля по пьесе «Черная пурга» Анастасии Букреевой.

«Ощущение, будто я писала эту пьесу тысячу лет назад, – говорит Анастасия. – Такое чувство сейчас, наверное, у всех. Мне с четырнадцати лет хотелось написать про что-то русское. Если рассматривать шире, то «Черная пурга» – это некое исследование «русской ДНК». Я приехала несколько лет назад в Норильск на драматургическую лабораторию. Нас повезли в Норильлаг – заброшенный исправительно-трудовой лагерь ГУЛАГа. Очень страшный. Я подумала, что этот город может быть примером некоторой русской судьбы. В Норильске действительно есть такое природное явление, как черная пурга. Но в данном случае здесь есть метафора».

Также будет представлена пьеса Марии Малухиной «Полярная болезнь» – о трех женщинах, которые едут на Север торговать в отдаленных деревнях и поселках. Ставить историю о челноках лихих девяностых будет главный режиссер театра «Суббота» Андрей Сидельников (Санкт-Петербург).

А еще зрители смогут увидеть эскиз по пьесе журналиста, сценариста, драматурга Татьяны Загдай «Человек в закрытой комнате», поставит который главный режиссер Казанского ТЮЗа Радион Букаев.

Особенно ценно, что в этот раз на лабораторию приглашены не только режиссеры и критики, но и сами драматурги. Зрители смогут побывать на читках по другим их пьесам, побывать на творческой встрече и узнать, как рождаются тексты, захватывающие внимание многих театров страны.

«Театр постоянно находится в поиске интересной драматургии, у нас давно не было премьер на большой сцене по современным пьесам. Анализируя шорт-листы «Любимовки» последних лет, я чувствую, что есть тексты, которые потенциально могут пойти на нашей сцене. Эта лаборатория для нас в первую очередь – репертуарная проба. Всегда надо держать руку на пульсе», – отмечает главный режиссер Молодежного театра Иван Миневцев.

Как и в прошлом году, соорганизатором станет театральный критик, кандидат искусствоведения Павел Руднев (Москва).

Запись на читки и эскизы спектаклей на сайте Молодежного театра открыта уже сейчас.

Отметим, лабораторию предварит лекция «Кому нужна современная драматургия» (16+), которая состоится в 19 часов 25-го июня.

СПРАВКА



«Любимовка» – это независимый некоммерческий коллективный проект российских драматургов, в рамках которого ежегодно проводятся приём и отбор новых пьес для представления их театральным профессионалам и всем желающим.

Фестиваль основан в 1990-м году российскими драматургами и критиками Михаилом Рощиным, Алексеем Казанцевым, Виктором Славкиным, Владимиром Гуркиным, Юрием Рыбаковым и другими.