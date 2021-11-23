Молодёжный театр приглашает зрителей на премьеру спектакля «Мера за меру» по пьесе Шекспира

26 и 27 ноября в 18:30 в Молодёжном театре состоится премьера спектакля «Мера за меру» (16+).

Размышление о жизни, о смысле, о подлости и сущности человека. Стихи, будоражащие кровь на протяжении столетий. Так хочется понять близкого, но трудно его простить и ещё сложнее – принять. Презрение оборачивается жалостью, и там, где не было места человечности, вдруг открываются новые чувства.

«Этот материал требует, чтобы и артисты, и постановщик росли до него, – рассказал главный режиссёр Молодёжного театра Иван Миневцев. – Перед нами стояла довольно сложная задача, для её решения мы пригласили Тимура Насирова, с которым уже работали. В репертуаре театра идут его “Капитанская дочка” и отмеченный на фестивале “Сцена” спектакль “Валентинов день”. Это режиссёр, который точно не испортит автора, найдёт в его тексте что-то своё, новое, актуализирует Шекспира для современности».

По словам режиссера спектакля Тимура Насирова, «Мера за меру» – произведение, которое очень точно отражает его ощущение от сегодняшнего времени.

«Мера за меру» поднимает неоднозначные вопросы: возможно ли сохранить честное имя в мире, полном грязи и презрения; сохранить веру в добро? Режиссёр не даёт ответов, но предлагает вместе шутить и смеяться над тем, с чем мы неспособны совладать.