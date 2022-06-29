Москвичи и гости столицы увидят аркаимские артефакты в Коломенском

Во вторник, пятого июля, в московском музее-заповеднике «Коломенское» откроется выставка «Перекресток миров. Аркаим». Экспозиция, в которой представлены 656 экспонатов, в том числе и последние археологические находки, займет сразу три зала во Дворце царя Алексея Михайловича.

Как сообщает пресс-служба Аркаима, свои экспонаты для выставки прислали музей-заповедник «Аркаим», Исторический музей Южного Урала, Челябинский и Южно-Уральские госуниверситеты. Частью проекта станет выставка работ челябинских художников, подготовленная Центром историко-культурного наследия Челябинска.

«Одна из самых крупных археологических коллекций страны хранится именно в музее-заповеднике «Коломенское». Поэтому выставка «Перекресток миров. Аркаим» станет своеобразным «диалогом» двух культур», - отметили в пресс-службе «Коломенского».

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Посетители выставки смогут узнать о религиозных представлениях древних аркаимцев, хозяйственном укладе и домашнем быте. Выставка дополнена уникальными документальными материалами, а также фотографиями, полевыми журналами и археологическими инструментами.

На протяжении трёх месяцев – с июля по сентябрь, москвичи и гости столицы смогут приобщиться к истории древней цивилизации, ровеснице английского Стоунхенджа и египетских пирамид.