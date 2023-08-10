На Аркаим впервые приедет «Пушкин»

На пятом фестивале традиционной кухни народов Южного Урала «Крынка», который состоится на Аркаиме (Челябинская область) 11-12 августа, московский дуэт Сергея Старостина и Татьяны Бондаренко представит спектакль «Пинежский Пушкин» (12+).

В основе постановки - произведения русского писателя и фольклориста Бориса Шергина: сказки «Волшебное кольцо», «Пронька грязной» и уникальный народный пересказ биографии Пушкина. Считается, что он записан со слов неграмотной жительницы Пинеги (поселок в Архангельской области) по фамилии Черная. Хотя на самом деле до сих пор не ясно, действительно ли Шергин записал рассказ неграмотной поморской сказительницы или же мы имеем дело с гениальной мистификацией автора.

Рассказчики вспоминают о детских проделках поэта, походах в «ночное», ухаживаниях за красавицами, жизни в Петербурге, подробности дуэли. В спектакль органично вплетены народные песни и наигрыши на гуслях, свирелях.

Как сообщает пресс-служба заповедника «Аркаим», «Пинежский Пушкин» в исполнении столичного дуэта объехал полстраны, звучал и на Красной площади, и в сибирском Шушенском, и в поморском Ошевенске. Теперь его сыграют под небом Аркаима.

Творческий дуэт Сергея Старостина и Татьяны Бондаренко возник относительно недавно, но за последние годы стал чрезвычайно популярным в среде ценителей аутентичного звучания и высокого литературного слога.

Сергей Старостин - корифей авторского фолка, вокалист, мультиинструменталист, композитор, собиратель фольклора, главный научный сотрудник Государственного центра русского фольклора.

Татьяна Бондаренко - выпускница ГИТИСа, актриса театра и кино, голос канала «Культура».

В репертуаре дуэта немало оригинальных музыкально-литературных композиций и спектаклей, значительная часть из них связана с уникальным миром русского Севера.

Отметим, главными героями предстоящей «Крынки» станут казаки. Большая часть фестивальных мероприятий будет посвящена традиционной кухне, материальной и духовной культуре оренбургского казачьего войска.

Фестивальную программу условно можно разделить на три блока: исторический, гастрономический и художественный. В исторической части программы посетители увидят реконструированные эпизоды военных сражений разных эпох с участием казаков: Пугачевского восстания, Отечественной войны 1812 года, Первой мировой войны.

В импровизированной народной драме «Ревизор» смогут принять участие даже зрители. Также будут представлены сценки из мирной жизни казаков.

Наиболее активные гости фестиваля смогут поучаствовать в народных играх и забавах: кулачных боях стенка на стенку, перетягивании каната, сыграть в городки.

В гастрономический блок войдут мастер-шоу по засолке огурцов, приготовлению домашней горчицы, казачьего супа и казачьей выпечки.

