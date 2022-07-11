11.07.2022
Анонсы событий и мероприятий на 12 июля
11.07.2022
Челябинские трамваи №15 и №18 скоро пойдут по прежнему маршруту
11.07.2022
В Челябинске заключены новые контракты на содержание дорог и улиц
11.07.2022
Наталья Котова поручила отремонтировать пешеходные тротуары на четырех улицах
11.07.2022
Восемь челябинских недостроев этим летом планируют продать с молотка
11.07.2022
Так решили челябинцы: аварийный дом на улице Свободы войдет в программу КРТ
На Аркаиме выбрали знатока фольклора
11.07.2022
На Аркаиме прошел этнофестиваль евразийских народов
07.07.2022
Чудо-пряник: Аркаим обзавелся фирменной сладкой копией древнего памятника
29.06.2022
Москвичи и гости столицы увидят аркаимские артефакты в Коломенском
29.06.2022
Текслер: «Аркаим» выходит во всероссийский прокат
Челябинцев приглашают на слушания по «зеленому поясу» мегаполиса
08.07.2022
На областном Сабантуе представят уникальный Коран начала 19 века
07.07.2022
На помощь маленьким пациентам ЧОДКБ пришли врачи федеральных медцентров
07.07.2022
Парадоксы Челябинска: новый «перрон» на площади Революции перекрыли чугунным забором
06.07.2022
Власти радуются строительству висячего моста через Миасс, челябинцы волнуются о судьбе бора
05.07.2022