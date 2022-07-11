На Аркаиме выбрали знатока фольклора

В заповеднике «Аркаим» (Челябинская область) подвели итоги конкурса фольклористов, который состоялся в рамках XV фольклорно-этнографического фестиваля «Аркаим».

Творческие состязания проходили по 11 номинациям. За пальму первенства боролись певцы, танцоры, музыканты, а также реконструкторы народного костюма. Параллельно работала ярмарка мастеров, на которой были представлены изделия традиционных ремесел. Для желающих проходили мастер-классы.

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Конкуренцию южноуральским мастерам и артистам составили коллеги из Тюмени, Башкортостана, Омска, Перми, Курганской и Свердловской областей.

В числе победителей челябинцы: воспитанница Южно-Уральского института искусств Елизавета Осипова, дизайнеры костюма Евгения Галеева и Евгения Ядрышникова, ансамбли «Горница» и «Мурава». Дипломы первой степени также получили участники из Магнитогорска, Троицка, Увельского района, поселка Андреевский.

Гран-при конкурса в этом году присуждали в номинации «реконструкция народного костюма», он отправился в Миасс в ДК «Бригантина». В командном зачете победил Магнитогорск, на счету которого сразу семь дипломов разных степеней.

Победители получили в подарок сладкий сувенир - фирменный пряник «Аркаим», выпущенный специально к фестивалю на фабрике «Южуралкондитер».

Фестиваль проходил в рамках Года сохранения нематериального культурного наследия народов России, объявленного президентом, и 35-летия открытия археологического памятника «Аркаим».