На фестиваль «Челябинск хлебосольный» приедет фолк-группа «Узорица»

В субботу, второго сентября, в летнем театре Центрального парка культуры и отдыха имени Гагарина пройдет областной фестиваль «Челябинск хлебосольный». Представители многочисленных народов, живущих на Южном Урале испокон веков, продемонстрируют своё традиционное гостеприимство, блюда национальной кухни и культуру дружеского общения.

На ежегодном фестивале «Челябинск хлебосольный», который в честь Дня города проводит Дом дружбы народов Челябинской области совместно с региональным министерством культуры, будут представлены выставочные пространства славянских, башкирских, татарских и других национально-культурных объединений. Гостей праздника ждет насыщенная программа.

Специальным гостем фестиваля станет группа «Узорица» из Уфы, широко известная среди почитателей русского фольклора. Несколько десятилетий участники группы собирают древние напевы и наигрыши в разных уголках России, добиваются подлинности, бережно хранят традиции народной песни. Потрясающие голоса, сочетание старинных инструментов с актуальной электроникой, яркое шоу на основе русского фольклора и свежее звучание знакомых народных песен в исполнении молодых солистов коллектива — всё это проект «Узорица», возможно, единственный пример гармоничного совмещения традиций и современности на российской сцене. Послушать группу можно будет в субботу, второго сентября, в 15 часов на сцене летнего театра парка имени Гагарина.

Как сообщают в областном министерстве культуры, на фестивале «Челябинск хлебосольный» будут открыты информационно-консультационные пункты для иностранных граждан. Специалисты дадут советы и рекомендации по вопросам миграции, трудоустройства, социальной защиты и образования. Время проведения фестивальных мероприятий с 12:00 до 16:00 часов.