30.08.2023
Российские истребители уничтожили пять военных катеров с экипажами ВСУ в Черном море
30.08.2023
Полицейские Челябинской области устроили праздник для своих юных подопечных перед новым учебным годом
30.08.2023
Дело экс-главы Магнитогорска и его подельника направлено в суд
30.08.2023
Челябинские травматологи поставили на ноги пострадавшего в ДТП байкера
30.08.2023
В Ашинском районе 31 августа не несколько часов ограничат движение на трассе М-5
30.08.2023
Ко Дню ветеринарного работника Минсельхоз наградил победителей конкурса детских рисунков
На фестиваль «Челябинск хлебосольный» приедет фолк-группа «Узорица»
«Молодое бабье лето» в Челябинской области началось с затяжных дождей
29.08.2023
В Челябинске ко Дню города состоится 70 праздничных событий
28.08.2023
В понедельник у православных большой праздник - Успение Пресвятой Богородицы
27.08.2023
В Челябинской области стартовал сезон летне-осенней охоты
26.08.2023
Пострадавший за веру южноуральский священник причислен к лику святых
25.08.2023