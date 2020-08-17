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На Кубке мира по художественной фотографии у России две серебряные медали

Культура
Сегодня, 10:40
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На Кубке мира по художественной фотографии коллекции фотографий от России удостоились двух серебряных медалей. Эта информация стала известна после того, как в минувшую субботу, 15 августа, завершилось судейство Кубка, соорганизатором которого выступал Государственный Исторический музей южного Урала (Челябинская область).

В этом году Кубок Международной федерации фотоискусства (FIAP) разыгрывался в рамках 20-й биеннале «Природа». Организация конкурса впервые была доверена России, как стране, которая на протяжении последних трех лет показывает лучшие результаты на Кубках мира. Поскольку ключевую роль в успехе российской команды сыграли челябинские фотографы, столицей биеннале выбрали Челябинск.

Пандемия COVID-19 помешала организовать работу жюри очно, как планировалось изначально, поэтому она проходила в режиме видеоконференции. Каждый из членов жюри в течение последней недели знакомился с поступившими на конкурс работами и  выставлял свои оценки. На итоговом онлайн-заседании им предстояло еще раз отсмотреть все фотографии, прийти к консолидированному мнению и назвать победителей. В результате обсуждения коллекция фоторабот, представленная командой России, удостоилась двух серебряных медалей — по одной в каждой из секций конкурса. Конечно, это не главные призы, как в предыдущие годы, но, по мнению директора Исторического музея Владимира Богдановского, все равно весьма достойный результат.

«Редко кому удается среди 90 стран, входящих в FIAP, несколько лет подряд занимать первые места, - отметил Владимир Иванович. — Когда судьбу коллекции может решить всего один балл, результат трудно предсказать. Очень много факторов могут повлиять на то, кому достанется этот балл. В такой ситуации две серебряные медали — очень успешный результат».

 

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Теги
Исторический музей
Челябинск
Владимир Богдановский
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