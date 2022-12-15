Наталья Котова поддержала идею артистов НХТ о создании театрального сквера

В Новом художественном театре Челябинска завершили капитальный ремонт, результаты которого сегодня, 15 декабря, оценила глава города Наталья Котова.

Мэр вручила коллективу НХТ акустическую аппаратуру и пообщалась с труппой. Как отмечают в администрации Челябинска, предложений у артистов оказалось немало. Одна из идей - создание театрального сквера рядом со зданием театра. Наталья Котова ее поддержала, а также пообещала рассмотреть возможность расширения площадей учреждения культуры путем присоединения прилегающих помещений.

Отметим, Новый художественный театр разместился в здании бывшего кинотеатра «Спартак» в 2007 году. Однако обновлять материально-техническую базу НХТ (поэтапно) начали лишь в 2019-м. Капитальный ремонт проводили в несколько этапов, в общей сложности он занял около двух лет. Коллектив театра все это время трудиться не переставал.

«Новый сезон НХТ начинает в обновленном доме. Капитальный ремонт провели во всех помещениях - от гардероба до гримерок. Уютный холл, новые кресла, современный дизайн и, конечно же, премьера. Все это уже доступно челябинским зрителям в Новом художественном театре по адресу: проспект Ленина, 19», - отмечают в мэрии.

Напомним, ремонт проводился за счет средств областного бюджета в рамках региональной государственной программы «Развитие культуры в Челябинской области».