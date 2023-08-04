Назад в будущее, или Как театр кукол Челябинска опередил время

В Челябинском театре кукол, на малой сцене, шестого августа состоится уникальный просмотр спектакля для взрослого зрителя, премьера которого состоялась без малого 35 лет назад.

Об этом корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» рассказала заведующая литературной частью театра Светлана Кондюрина:

«Да, спектакль «Я, Фауст…» в постановке режиссера Михаила Хусида и художников Юрия Соболева, Галины Метеличенко и Виктора Плотникова в далеком 1989 году прошлого века был событием неординарным. Постановка стала эпохальной для театра и шокирующей для зрителя. В конце восьмидесятых публика еще не была готова к подобным экспериментам. А этот спектакль был экспериментален от начала до конца. В нём, имеющим название «Я, Фауст,..» не было… Фауста. Не было классического, внятно выраженного сюжета известного классического произведения. Не было привычной для зрителя логики причинно-следственных связей и звучащего текста, который говорят артисты. Были яркие сценические художественные эмоциональные образы. Была ассоциативная логика. Были размышления на темы, заданные Гёте. Была потрясающая актерская свобода. И была потрясающая тишина в зале, когда зритель, завороженный действием, следил за каждым движением и мимикой артистов. А в финале из, казалось бы, разрозненных кусков, складывался образ «Фауста». И тогда приходило понимание, что Фауст живёт в каждом человеке, и перед каждым рано или поздно встает вопрос жизненного выбора. Как перед зрителем прошлого века, так и перед зрителями века нынешнего».

Эти актуальные вневременные ассоциации и подвигли театр на возвращение на сцену своей давней постановки. Спектакль непривычен тем, что провоцирует публику думать, вникать, понимать. Он не отвечает на вопросы, а задаёт их. Не предлагает готовых решений, а исподволь подводит к ним. Тогда это был опыт парадоксального сценического мышления, который давал труппе творческую и интеллектуальную свободу и неординарность сценического существования. Это был образец умного, небанального театра. В спектакле того времени были заняты Валентина Ширяева, Марианна Тарасова, Людмила Глушкова, Алла Антипова, Александр Борок, Фёдор Псарёв, Сергей Плотов, Николай Якимов, Виктор Голованов и Альмира Ибрагимова. У каждого были свои индивидуальные сцены, основанные на этюдах, которые артисты придумывали сами, опираясь на личный актерский и человеческий опыт. По мнению участников постановки и зрителей, каждый человек, посмотревший спектакль, обретает другой уровень сознания. А дерзость режиссера, художников и артистов, решившихся на этот грандиозный эксперимент, впечатляет даже сегодня. Поэтому в век разнообразных театральных экспериментов и технологий челябинский «Я, Фауст,..» 1989 года рождения актуален и сейчас.

Челябинский театр кукол приглашает всех желающих посмотреть эту легендарную постановку на видеозаписи и встретиться вживую и онлайн с артистами и постановщиками. Совместный просмотр состоится шестого августа в 16 часов на малой сцене театра. Вход бесплатный, но по предварительной записи.