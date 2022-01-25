Несравненная Эдит Пиаф: Молодежный театр Челябинска отмечает 20-летие спектакля «На балу удачи»

Челябинские зрители сегодня, 25-го января, наслаждаются спектаклем, посвященным судьбе уникальной женщины, певицы и актрисы Эдит Пиаф. Сегодня постановка «На балу удачи» отмечает двадцатилетний юбилей.

Маленькая, хрупкая, с выразительными руками, огромными глазами, покорившими весь мир. У Судьбы на балу Удачи Эдит Пиаф была единственной королевой.

На протяжении двух десятилетий эта история собирает полные залы, а играет неподражаемую звезду Народная артистка России Ольга Телякова.

«Это был май, мы сидели на лавочке и делали с Ольгой Теляковой этот спектакль, – вспоминает режиссёр Михаил Филимонов. – В основу легли две книги об Эдит Пиаф и пьеса Виктора Легентова. Когда я впервые увидел, как Ольга исполняет песни французской артистки, я сразу понял, что надо делать спектакль. Я знал, что он полюбится людям, но не мог предугадать, что он проживёт настолько долго. Я думаю, это заслуга всей команды, и в первую очередь – исполнительницы главной роли».

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«Михаил Евгеньевич услышал, как я пою на юбилее Наума Юрьевича Орлова, –вспоминает Ольга Васильевна. – Я тогда решила для капустника сочинить русский текст на песню «Парижское танго». Аранжировку написала Анна Эммануиловна Розенберг. Французский припев я оставила, сделала шпаргалку себе на ладошке, поскольку времени учить не было, и исполнила композицию на двух языках. И это произвело такой фурор! Тогда и возникла идея поставить спектакль про Эдит Пиаф и петь вживую её песни».

Только к спектаклю пришлось подойти намного основательнее, чем к капустнику. Ольга Васильевна стала заниматься с педагогом по французскому языку, не только учить песни, но и работать над произношением. Анна Розенберг искала аранжировки.

«В процессе постановки мы все вместе периодически заходили в тупик, искали какие-то решения, сомневались. И когда к работе приступил заслуженный артист, хореограф Виктор Иванович Панфёров, он словно нашёл ключик к спектаклю: предложил сделать действие так, будто всё происходит на балу. Пластическое решение плюс идея художника Антона Сластникова оформить сценическое пространство как арену – всё это сошлось, и покатилось. Время идёт, и, конечно, спектакль меняется и развивается. Но самый главный секрет его успеха – это масштаб личности самой Эдит Пиаф. Для меня Эдит Пиаф – это неисчерпаемый талант и недосягаемый», – рассказывает Ольга Телякова.

За 20 лет публика повзрослела, но интерес к спектаклю не остыл. На каждый спектакль собирается полный зал, и почти всегда среди зрителей есть те, кто видел его в самом начале.

«Это спектакль про любовь и борьбу, про преодоление. Преодоление жизненных препятствий, трудностей. Он актуален, ведь сложности неизбежны в жизни каждого. Посмотрев его, зрители ощущают, как мне кажется, поддержку, подъём, вдохновение. Думаю, поэтому он так любим и важен для всех нас», - сказала директор Молодежного театра Галина Братышева.

В юбилейный год спектакль можно будет также увидеть 19 февраля и первого апреля, начало - в 18.30.