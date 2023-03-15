«Незримое кино» становится для челябинцев зримым

В Челябинске стартует новый проект «Незримое кино». Он реализуется на грант Президента России и предназначен для незрячих и слабовидящих людей.

Для этих людей с особенностями зрения разработан кинолекторий с демонстрацией известных советских фильмов. Показ кинолент будет сопровождаться тифлокомментариями, а фильмы представят известные кинематографисты Южного Урала. Благодаря технологии тифлокомментирования незрячие могут не только слышать происходящее на экране, но и представлять видеоряд.

Кинолектории будут проходить на базе Челябинской областной библиотеки для слабовидящих и слепых, которая является центром их притяжения и общения. Демонстрация фильмов вместе со специалистами Киноцентра имени С.А.Герасимова позволит участникам кинолектория не только их представить, но и правильно понимать и анализировать. Кинематографисты расскажут об уникальной советской киношколе, об истории создания фильмов, об их постановщиках и актёрах, об интересных фактах во время съёмок. А затем зрители смогут принять участие в обсуждении фильмов и задать интересующие их вопросы на тему кино.

Ближайший такой лекторий с просмотром фильма Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» состоится 17 марта (в 12-00). Фильм представит Вадим Шагабутдинов – режиссёр таких телевизионных циклов на федеральных каналах как «Московский быт», «Личность в истории», «Тайны дипломатии», «Эволюция вещей». Также он является педагогом, инициатором и разработчиком киноуроков по истории советского и российского кинематографа для школьников и студентов.

Фильм для предстоящего кинолектория предоставлен киноконцерном «Мосфильм».