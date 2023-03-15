15.03.2023
Южноуральские коровы стали давать больше молока
15.03.2023
В Советском районе две территории поборются за участие в федеральной программе благоустройства
15.03.2023
«Незримое кино» становится для челябинцев зримым
15.03.2023
Денис Лапотышкин: Для развития самбо в России приняты важные решения
15.03.2023
В Златоусте отреставрируют здание бывшего церковно-приходского училища
15.03.2023
В Миассе завершилась серия этапов Кубка России по сноуборду
«Незримое кино» становится для челябинцев зримым
14.01.2023
Фонд президентских грантов выделил 81 миллион рублей на НКО Челябинской области
14.06.2022
Челябинский приход откроет «Школу блогера» на президентский грант
В Челябинске до конца 2023 года построят пять детских садов
14.03.2023
Челябинский аэропорт закрыли из-за сильного снегопада
14.03.2023
Котова потребовала проверить все козырьки домов на наличие наледи и снега
13.03.2023
В Челябинске крыша остановки у «Космоса» просела под тяжестью снега
13.03.2023
Южноуральцы пробежались по «Лыжне Тихонова»
12.03.2023