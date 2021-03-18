Каждый второй челябинец считает, что у него есть возможности для самореализации

Никас Сафронов подарит Челябинску картину, выбранную посетителями его выставки

Вчера, 17 марта, в Челябинском государственном музее изобразительных искусств открылась выставка Никаса Сафронова «О чем молчат картины». Заслуженный художник Российской Федерации приехал лично продемонстрировать свои работы. Особую атмосферу мероприятию придавала музыка в исполнении Луки Сафронова, известного пианиста и сына художника. На открытии выставки присутствовали министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, директор «Челябинского государственного музея изобразительных искусств» Станислав Ткаченко и первая леди Челябинской области Ирина Текслер.

В Челябинске Никас Сафронов проводит свои выставки уже не в первый раз. Впервые знаменитый художник представил свои работы в Челябинске в 2013 году. Отчасти благодаря той выставке были устранены последствия взрыва метеорита, из-за которого пострадало здание. Следующая выставка состоялась в 2017 году. По словам работников музея, выставки Никаса Сафронова одни из самых посещаемых. Да и сам художник признаётся, что Челябинск, как и встречи с челябинцами, для него – источник вдохновения:

«Меня вдохновляют южноуральские пейзажи, озёра, архитектура города. Также здесь множество талантливых художников и известных творческих личностей. Здесь родились Олег Митяев и Александр Градский, они мне очень много рассказывали о вашем крае. У меня есть этюды –эскизы Челябинска, я просто их не взял, как правило я их дарю, но мы обязательно это сделаем», - сказал художник, открывая выставку.

Никас рассказал журналистам на пресс-конференции о своих творческих проектах и благотворительности. Например, в период короновируса он приобрёл для больницы в Ульяновке аппарат ИВЛ, купил икону в местный храм, а также повысил стипендии в Ростовском художественном училище имени М. Б. Грекова, а также увеличил количество студентов, обучающихся за счёт именной стипендии.

По словам художника, сейчас молодые люди не всегда понимают, что такое настоящее искусство, часто принимая за него какие-либо перфомансы, метафоры, политические заявления:

«Искусство принадлежит народу, но не все могут им заниматься, для этого надо учиться. Произведение искусства создается руками художника, когда он свои мысли, свое видение переводит на холст. Творить может не каждый», – говорит Никас.

Именно для просвещения молодёжи нужно развивать музеи, постоянно обновляя коллекции. Вот и Алексей Бетехтин со Станиславом Ткаченко, решили приобрести для музея одну из картин Никаса Сафронова.

«Особенность Челябинской области в том, что все интересные культурные проекты у нас всегда поддерживаются, в том числе и губернатором. Несмотря на то, что сейчас ситуация с бюджетом после короновируса остаётся очень нелёгкой, мы будем делать всё, чтобы приобрести одну из картин для музея», – пообещал Алексей Бетехтин.

Ирина Текслер также поддержала данную идею, однако предложила, чтобы челябинцы сами решили, какая картина останется в родном музее:

«Я думаю, что мы с администрацией музей договоримся, как будет проходить голосование, чтобы выбранная картина стала достоянием нашего музея, чтобы люди приходили сюда и приводили своих детей. В этом году с помощью мультимедийных технологий картины ожили и подарили нам совершенно другое настроение. Я надеюсь, что это привлечёт и молодёжь. Хотя по моему глубокому убеждению Никас и живёт, и творит вне времени», – поделилась своим мнением Ирина Текслер.

Выставка будет работать с 18 марта по 25 апреля 2021 года. Вход в будний день будет стоит 350 рублей, в выходной – 400.